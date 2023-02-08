膠袋徵費｜實施以來共發7口頭警告　環保署指本月起如違規將執法

膠袋徵費加價至1元後一個多月，環保署指在實施以來，共發出7個口頭警告。近日巡視了全港18區約650間超級市場或食品店，有超過99%的店舖均沒有在售賣蔬果或冷凍／冰凍食品的地方，擺放平口袋供顧客隨意取用。環保署指措施的一個月適應期已於上月30日結束，對於違規商戶，署方將採取執法行動。



▼膠袋收費由12月31日起上調至1元▼



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首月未有發岀定額罰款通知書

環保署指優化塑膠購物袋收費計劃（優化計劃）自去年12月31日開始實施以來，持續加強宣傳工作。計劃實施的首個月，對於未有遵守優化措施的商戶，環保署會先作口頭警告。截至上月30日，本署人員巡查了約1,800個零售點，共發出7個口頭警告，其間沒有發岀定額罰款通知書。

環保署指，近日巡視了全港18區約650間超級市場或食品店，觀察到優化計劃實施情況大致𣈱順。例如超過99%的店舖均沒有在售賣蔬果或冷凍／冰凍食品的地方擺放平口袋供顧客隨意取用，其餘少量讓顧客自取平口袋的店舖，大部份都有提示平口袋的收費以及豁免收費的情況。

12%買冷凍／冰凍食品顧客索取平口袋

另外，顧客購買有包裝的冷凍／冰凍食品時，收銀員不會主動提供平口袋，而只有約12%的顧客表示需要平口袋；雖然個別顧客在購買有包裝的冷凍／冰凍食品或散裝但有獨立包裝的貨品時，仍要求索取免費膠袋，但經售貨員解釋後，大部份都會付費購買或決定不要膠袋；以及85%的顧客都有自攜購物袋或徒手帶走貨品。超過90%的店舖均有張貼海報提醒顧客優化計劃的措施

環保署提醒商戶，措施的1個月適應期已於上月31日結束，對於違規商戶，署方將採取執法行動。