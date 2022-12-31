膠袋徵費｜超市自貼告示列收費例子　顧客：冰凍食品無豁免感不便

膠袋徵費今日（31日）起調整，每個膠袋倍增至1元，同時取消現時對盛載冷凍食品的豁免等。包裝的密封程度是決定是否要付膠袋費，超級市場內預先包裝的冷凍和蔬果類食物，不再免費派發平口袋，記者今於一田超市觀察，大部分顧客均攜帶環保袋購物，仍有少部份顧客欲向店員拿取盛載急凍食物的平口袋，當得知要收費就放棄。



一田貼告示列出豁免收費例子

膠袋徵費今起作出調整，市民於超級市場購買急凍食物不再免費獲得膠袋，記者今於荃灣一田超市觀察，超市門口貼有告示提醒市民膠袋徵費已調整至一元，並列出購買什麼類型食物才可免費獲派膠袋，例如沒有包裝的麵包和蔬果、即食生或熟海產，以及現場製作飲品及食品等。超市內亦沒有再提供平口袋給市民自行裝生果、急凍食品等。

顧客不清楚盛載冷凍食品膠袋要收費

不少市民本身有攜帶環保袋購物的習慣，所以向店員查詢相關措施的市民不多。何小姐知道今日膠袋徵費會作調整，但沒有預料今天會買急凍食品，所以額外購買膠袋。她表示，相關措施不便，以往超市會提供冰，但收費調整後不再提供，市民需自己帶備冰袋。

亦有市民在結帳時詢問店員拿取裝急凍食物的膠袋，得知需額外收費後，沒有特別購買膠袋，只把急凍食品放進自攜的環保袋內。

重用膠袋顧客認為加幅可接受

楊小姐表示，平時都會自備膠袋購物，所以在調整實施後首天購物覺得沒有造成不便，被問到加幅是否合理時，她指，「有需要都無辦法，都可以接受嘅。」

在超市購物的楊小姐，自備麵包店膠袋重用來購物，故對調高膠貨收費沒感到不便。（鄧宇詩攝）

▼環保署圖文解說 食品豁免／需要膠袋收費例子▼

