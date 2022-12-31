膠袋徵費｜今日上調至$1　市民早備購物袋：政府做得太遲

膠袋徵費調整收費今日（31日）起實施，額外索取膠袋由每個0.5元倍增至1元，政府更新徵費指引，散裝食品仍可免費索取膠袋，市民到街市買餸的習慣最不受影響，商家仍可向消費者提供膠袋。有市民直言為下一代應該自備膠袋、膠盒購買「濕貨」，索取膠袋應該加十倍至5元，亦有市民認寬限期得一個月並不足以適應。



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膠袋徵費調整今日（31日）起調高費用，每個膠袋由0.5元增加至1元，市民購買散裝或未密封的食物仍可免費獲得膠袋，但每單消費只限取一個膠袋。記者今早到荃灣楊屋道街市觀察，市民普遍得悉今日開始調高徵費，有人自備購物袋，亦有不少人「享受」街市多數情況獲得豁免下繼續索取膠袋。

到來買餸的張小姐直言，「我覺得政府做得太遲，加幅唔合理，應該加至5元一個膠袋。」她表示，平日都會自備膠袋以及膠盒買菜，「咁做係為咗下一代，唔係啲垃圾拋去邊？」

張小姐平日都會自備膠袋、膠盒購買「濕貨」，手推車外長期放置橙色購物袋以備不時之需。（黃寶瑩攝)

亦有市民認為寬限期一個月不足，安排不合理，劉先生認為，「市民同商家係『雙輸』」，因為商家仍要為散裝食品免費提供膠袋，可能把成本轉嫁返市民，市民用膠袋裝完「濕貨」之後要清潔亦好麻煩，所以是「雙輸」。他又指，寬限期一個月不足，沒有給予足夠嘅時間讓市民適應，「我相信好多婆婆唔知道。」

劉生指。他表示，寬限期一個月不足，沒有給予足夠嘅時間讓市民適應，「我相信好多婆婆唔知道。」（黃寶瑩攝)

李先生表示，知道今日會實施膠袋徵費上調，但平時都會帶環保袋到街市買菜所以影響不大，他認為一個月寬限期足夠，但在超級市場買急凍食品不給予膠袋比較不方便，「因為唔係每個人都會帶膠袋裝凍嘢。」