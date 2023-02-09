易通行︱已發逾36萬張車輛貼　運輸署：預計夏季擴展至紅隧及東隧

運輸署宣布，「易通行」不停車繳費服務將由2月26日（周日）上午5時起，正式於青沙管制區（即尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）實施，屆時所有人手收費亭及「快易通」車道將會取消，換言之，駕駛人士必須使用「易通行」繳費。

運輸署署長羅淑佩今日（9日）在電台節目表示，「易通行」繳費將會逐步在其他隧道實施，並淘汰「快易通」車道，下一步易通行會在獅子山隧道及城門隧道實施，預計到夏季擴展至紅隧和東隧。

目前已有約28萬車主申請易通行，並寄出約36.3萬張車輛貼，由於不少車主反映已忘記當時所登記的電子聯絡方式，政府將於下星期向車主發信提醒當時所登記的電子聯絡方式，如非現時所用的電郵或電話則可到運輸署網頁更改，一個工作天後紀錄便會更新。



▼將貼「易通行」繳費貼以應對遙距繳付隧道費▼



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實施後未有易通行司機：千祈唔好停低

羅淑佩指出，在2月25日（周六）晚上約11時，在青沙管制區有特別路牌及短時間封路，屆時會再作提醒，翌日早上5時後，司機使用青沙管制區便不需要再停車繳費，她提醒即使未有申請易通行亦「千祈唔好停低」，因稍後會根據車牌再透過電郵或電話通知，在過隧道後14個工作日內，經信用卡或到便利店等繳費即可。

羅淑佩表示全港約有80萬架汽車，已有約28萬車主已申請易通行，並寄出約36.3萬張易通行車輛貼，相信其餘車主亦會續步申請。選擇在青沙管制區作為首個啟用管制站，是因為流量不算多，平時亦未必會塞車，可將風險及影響減到最低。

羅淑佩表示目前80萬拎牌車主中，有約28萬車主已申請易通行，已寄出約36萬3千張車輛貼。（余俊亮攝/資料圖片）

運輸署下周發信提醒車主已登記電子聯絡方式

對於有部分車主稱無收到車輛貼，羅淑佩表示車主或要檢查地址是否正確，或致電熱線查詢，相信只有少部分是寄失。另外不少人反映電子聯絡方式不符，例如有多個電郵或電話而又忘記當時所登記的是那一個，她表示政府將於下星期向車主發信提醒當日所登記的電子聯絡方式，如非現時所用的電郵或電話則可到運輸署網頁更改，一個工作天後紀錄便會更新。

下階段獅子山隧道及城門隧道實施

羅淑佩提到隨著易通行在越來越多管制站實施，快易通將會逐步淘汰，第一階段將會在青沙管制區、獅子山隧道及城門隧道實施，其後再擴展到其他隧道，大欖隧道則會在政府收回管理後實施，到時快易通的歷史任務便會正式完成。

羅淑佩指出第一階段在青沙管制區、城門隧道及獅子山隧道實施，是因為隧道收費結構簡單，不會因不同車種收不同價錢，第二階段三條過海隧道將在夏天實施，而年底將會在香港仔隧道及大老山隧道實施。

她又提到立法會正在討論三隧收費建議，相信日後的士行經東隧，好大機會不再設空車收費，的士車主和司機可利用商用車司機卡的增值卡，司機每次開工將司機卡插入商用車司機卡底座，另亦可以應用程式作紀錄行經的隧道和扣錢，以作分拆隧道費用。