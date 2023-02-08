男子求覆核疫苗通行證　倡念佛抗疫　官指政策已撤銷上訴無意義

男子不滿政府抗疫期間推出疫苗通行證，曾就此提出司法覆核，並提倡念佛持咒及食素等提升免疫力抗疫，其申請遭原訟庭及上訴庭拒絕。他早前申請到終審法院上訴的上訴證明書，上訴庭今（8日）下判辭稱未見有任何合理的上訴理由，又指「疫苗通行證」已撤銷，如今上訴亦無意義，拒絕其申請並下令上訴人須付訟費。



上訴人鍾宋旺，答辯人為行政長官辦公室。

法官在判辭指鍾沒有提出任何合理上訴理由，也未能證明此擬上訴涉及任何重大廣泛或關乎公眾之重要問題，因而拒絕鍾向終審法院提出上訴。上訴庭又指，「疫苗通行證」已於2022年12月29日撤銷，換言之「疫苗通行證」措施已停止運作，認為此上訴已無意義。

鍾認為政策存在歧視

鍾於去年2月入稟要求覆核政府實施疫苗通行證的決定，他在入稟文件指到，這政策限制未注射疫苗的健康人士的人身自由，制度上存在歧視，並認為任何市民均有權不注射疫苗，而同時能享有在公共場所活動的自由和權利，認為強迫打針屬違法。

有否注射疫苗都會中招

鍾另指，有否注射疫苗的人也會「中招」，抗疫的重點是免疫力，單一的疫苗政策是錯誤，單方面強推疫苗的政策，對政府、社會大眾帶來負面問題，強調相關政策會分化「打針」和「不打針」的市民，阻礙民眾共同抗疫。

他除了要求撤銷政策，亦希望特首和其他重要官員，推廣以念佛、持咒、健身素食和善行提升免疫力的政策。

案件編號：CACV 99/2022