光城者案｜21歲倉務員認創辦組織　宣傳單張曾言：革命就是暴動

鼓吹武裝起義的組織「光城者」，繼早前有6名成員承認串謀煽動罪後，21歲的倉務員認是該組織的創立人，他今(9日)於區域法院亦承認串謀煽惑，並認有為組織租用基地及倉庫，該組織所發的宣傳單張曾言：革命就是暴動。



除光城者外另涉曾進入一中學

被告蔡永傑（21歲，倉務員），除因涉「光城者」組織，而認一項串謀煽惑他人以武力顛覆政權罪外，蔡亦涉在2021年5月4日晚，與另一男子於將軍澳保良局羅氏基金中學「踩線」，並進入了該中學及逗留約15分鐘，蔡離開時被捕。警方事後其家搜出2支伸縮棍等物。蔡在這事件中，被控管有攻擊性武器，爆竊和管有兒童色情物品等3罪，控方接納蔡只認管有攻擊性武器罪，其餘兩項罪名則不作起訴。

被告蔡永健在區域法院承認串謀煽惑罪，「光城者」的另6名成員早前已認罪。(資料圖片)

蔡創辦光城者煽動武裝起義

至於蔡承認的串謀煽動罪，指他是「光城者」的創立人，組織成立後，他曾多次在不同地方擺街站及發傳單，並召開記者會，煽動公眾以武裝起義，推翻中國和香港政府。

發傳單指革命就是暴動

該組織於2021年1月31日在旺角港鐵站外擺街站，其派發的單張提及法國革命、烏克蘭民主化革命，又引用已故中國領導人毛澤東的話稱：「革命不是請客吃飯，不是做文章，不是繪畫繡花，不能那樣雅緻，那樣從容不迫，文質彬彬，那樣溫良恭讓。革命就是暴動，是一個階級推翻一個階級的暴烈的行動。」同案的多名被告亦有在街站發言和接受網媒訪問，煽動公眾顛覆國家政權，及批評政府防疫政策和國安教育政策。

社交媒體貼文列顛覆政府藍圖

此外，組織亦在社交媒體Instagram 和Facebook 等設專頁和帳戶，並在貼文形容「光城者係由一班革命火種所組成」，呼籲讀者要創造革命的機會，暗示要暴力抗爭，又稱「每場革命的落幕都伴隨遍地屍骨，以流淌的鮮血賭博未知的勝利，盼望眾人伴隨光城為革命拉下序幕」。又列出顛覆政府的藍圖，第一步是向因社會運動面臨困難的手足，提供經濟和就業援助。

基地及倉庫被搜出氣槍及伸縮棍

警方事後搜查長沙灣一個工業大廈的單位，為組織的基地和倉庫，由蔡以每月5000元借用。警方在該處檢獲組織的旗幟、單張等，亦發現大量武器和示威裝備，包括5枝氣槍、伸縮棍等。

組織6名成員早前已認罪

同案的另外6名被告：阮姓男被告（17歲）、16歲女被告、梁姓女被告（17歲）、陳右津（26歲，售貨員）、蔣周姓男被告（17歲）、郭文希（18歲）等，早前已承認控罪。

他們與蔡共同承認的控罪指，他們於2021年1月10日至5月6日期間，在香港串謀他人，煽動組織、策劃、實施或者參與實施以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為，即：（1）推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度；（2）推翻中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關。

辯方律師將就本案是否可套用最低刑期標準作法律爭議。

案件編號：DCCC 801、905/2021