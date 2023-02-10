酒吧拳手涉姦女拳手　男友稱事主內褲有疑似精液　見狀況信有被姦

酒吧拳手涉姦女拳手案續審，事主案發時的男朋友今(10日)出庭作供，他稱當日往接事主放工時，女友突然無故提出分手，更蹲下哭泣，他便上前追問，女友透露被強姦，之後更脫下內褲，他見內褲上有疑似精液的液體，便陪女友回酒吧。辯方律師卻指，男友當時懷疑女友「偷食」，不相信她遭強姦，男友否認，並稱他看到事主當時的狀況，相信她有被強姦。



被告陳永倫，(34歲，侍應)，被控於2020年5月13日強姦現年23歲的女事主X。

被告陳永倫否認強姦同店工作的女拳手。(劉安琪攝)

不知事主需與客人飲酒猜拳

事主X案發的男友(下稱男友)今在屏風後作供，他透露曾和X拍拖數月，現時已分手。男友續指，當時知道X任職侍應，但不知她需要和客人飲酒和猜拳。

案發當日凌晨，他開車到X工作的酒吧附近接放工，惟X上車後，起初沒有表情，之後無故提出分手。她繼而下車離開，然後蹲下哭泣，男友遂追上前。

女事主脫下內褲交男友

男友稱，X期間透露她被強姦，他因而摸X內褲的下體位置。X之後脫下內褲，他看到其內褲上有液體，狀似精液。兩人其後返回X工作的酒吧，他並手持電筒。男友解釋，因不知道酒吧的環境，因此帶備電筒以作照明，但酒吧已關門，兩人最終離開並報警。

辯方質疑男友應會懷疑女友偷食

辯方律師盤問時指，男友看到X內褲上有疑似精液時，第一個反應是懷疑X「偷食」，和其他男人性交，不太相信X被強姦。男友否認，並稱他當時目賭X的狀態，相信女方有被強姦。律師又指，男友當時遷怒X，迫她返回該酒吧。男友否認，又指X當時驚慌，有講到何前往酒吧。

案件編號：HCCC109/2021