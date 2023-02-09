給十九歲的我｜今獲提名金像獎最佳電影　英華女學校：退出遴選

電影《給十九歲的我》近日引起連串風波，電影原本今日（9日）獲提名為香港電影金像獎的「最佳電影」。英華女學校今日隨即發聲明表示，校方經過審慎考慮後，決定退出今屆金像獎「最佳電影」的遴選。校方又指，會繼續就事件檢討。



▼2月5日 《給十九歲的我》暫停公映前一日▼



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英華女學校向家長、校友、學生等發聲明，指《給十九歲的我》近日引起社會關注，校方經過審慎考慮後，決定退出本屆香港電影金像獎「最佳電影」的遴選。校方又指，電影日前已停止公映，學校會繼續與製作團隊，以及有份參演的校友溝通，並深入檢討事件，感謝香港電影金像獎協會和評選委員的提名。

英華女校發表聲明，稱退出遴選。（校友會facebook）

香港電影金像獎協會今日舉行記者招待會，公布2023年「第41屆香港電影金像獎」各獎項入圍名單，當中《給十九歲的我》入圍「最佳導演」、「最佳電影」、「最佳剪接」三項大獎。

香港電影金像獎協會董事局主席爾冬陞在記者招待會中接受傳媒訪問曾表示，要待收到校方的正式通知，董事局再開會討論，才知道會如何處理及回應。據了解，英華女學校屬片主，故可以提出退出，而其他獎項，根據現有機制，需由當事人提出。

▼《給十九歲的我》影片截圖▼

