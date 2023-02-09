給十九歲的我｜今獲提名金像獎最佳電影 英華女學校：退出遴選
撰文：黃偉倫
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電影《給十九歲的我》近日引起連串風波，電影原本今日（9日）獲提名為香港電影金像獎的「最佳電影」。英華女學校今日隨即發聲明表示，校方經過審慎考慮後，決定退出今屆金像獎「最佳電影」的遴選。校方又指，會繼續就事件檢討。
▼2月5日 《給十九歲的我》暫停公映前一日▼
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英華女學校向家長、校友、學生等發聲明，指《給十九歲的我》近日引起社會關注，校方經過審慎考慮後，決定退出本屆香港電影金像獎「最佳電影」的遴選。校方又指，電影日前已停止公映，學校會繼續與製作團隊，以及有份參演的校友溝通，並深入檢討事件，感謝香港電影金像獎協會和評選委員的提名。
香港電影金像獎協會今日舉行記者招待會，公布2023年「第41屆香港電影金像獎」各獎項入圍名單，當中《給十九歲的我》入圍「最佳導演」、「最佳電影」、「最佳剪接」三項大獎。
香港電影金像獎協會董事局主席爾冬陞在記者招待會中接受傳媒訪問曾表示，要待收到校方的正式通知，董事局再開會討論，才知道會如何處理及回應。據了解，英華女學校屬片主，故可以提出退出，而其他獎項，根據現有機制，需由當事人提出。
▼《給十九歲的我》影片截圖▼
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《給十九歲的我》發生甚麼爭議？
一文睇清《給十九歲的我》事件的時間線，兩位被拍攝的主角學生，均指不認同公映，更寫下萬字長文質疑權益不受重視，而其中一位學生阿佘指出學校以一張十年前的通告作為證據，最終她...詳情請看。
張婉婷對《給十九歲的我》事件有什麼回應?訪問李慧詩事前沒有溝通?
張婉婷在風波後首度接受訪問，張導承認有份參與的學生未簽同意書，而上月張婉婷在接受訪問時，自爆冇得允許入場偷拍，仲試過冒市長簽名。訪問李慧詩事件，張婉婷指出，在拍攝之前其實是有溝通：或者中間有甩漏。電影的所有收益，都會...詳情請看。