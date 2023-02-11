沒有牆的世界｜失聰男不幸再視障　一個心願驅動走出隱蔽家居

梁鏗天生聽障，10多年前視力也開始逐漸變差，最終也避不過失明。喜歡運動的他進入無聲無影世界後，生活也大變，家居成了他的運動場，也不願外出，但其實梁鏗一直希望與中學同學相聚。在社工及港台《沒有牆的世界》節目組人員的幫助下，他終於願望成真，重遇中學同學。



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聽障再加視障：唔可以打電話，唔知點搵返朋友

港台自2010年起製作多輯《沒有牆的世界》，鼓勵社會共融。本月19日起將播出第8輯，其中一位參演暫梁鏗更透過節目尋回20多年前的中學朋友，重新建立社交生活。

梁鏗天生聽障，但無阻他對運動的熱愛。他從小就喜歡踩單車，無奈於10多年前視力開始逐漸變弱，至今已是失明狀態，令他只可在家做運動，更變得封閉又不願外出，但其實梁鏗一直希望與中學同學相聚，「我又唔可以打電話，我都唔知有咩方法搵返我啲朋友。」

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重遇逾20年前中學同學 一起踩單車憶少年時

梁鏗的社工張姑娘得知他的故事後，一直努力幫梁鏗尋回中學同學。在節目組以及張姑娘的努力下，尋回梁鏗20多年前的中學同學，更一起踩單車，尋回年少時的樂趣。「見返朋友真係好開心、好開心，好想下次再見。」

梁鏗更透過節目學習跆拳道，不過他笑說：「我未必會再試玩跆拳道，因為真係好累，但我好開心自己有新嘗試。」

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張姑娘表示，梁鏗屬社區中心內少數完全失去視聽能力人士，中心配有觸感手語傳譯員陪同外出，如見朋友、覆診、看展覽、購物等，「令佢哋可以平常人咁一般生活。」