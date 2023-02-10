東區文化節周六起舉行　12米高「巨龍」現北角海面免費睇

「東區文化節﹕雲遊東區」於明日（11日，星期六）至19日在北角「油街實現」及筲箕灣東區文化廣場舉行，內容包括大型裝置、展覽和一系列手作工作坊等，公眾均能免費參與。



當中一大重點展品是一個近12米高的「巨龍」展品，漂浮於北角碼頭對開海面，與公眾一起雲遊東區。



Chocolate Rain著名角色帶到東區

東區文化節由東區民政處聯同東區學校聯絡委員會，與著名創作品牌 Chocolate Rain 創辦人兼設計總監麥雅端攜手合辦。麥雅端把Chocolate Rain的著名角色帶到東區，Dino的遠房親戚、分別代表東區和油街的「東東」和「油油」，將首次與大家見面。

重點展品是近12米高的巨型東東與法天娜Fatina，將漂浮於北角碼頭對開海面，相信會成為全新北角好去處和打卡勝地。

Chocolate Rain麥雅端：等候20年始促成展覽

Chocolate Rain 創辦人兼設計總監麥雅端表示，為貼合東區文化節的主題，嘗試在每件作品中加入東區的元素，「現實生活太疲累，希望大家可以用感情慢慢去雲遊東區。」她更特意設計出一份展覽地圖，鼓勵公眾跟隨地圖逐點遊走，「無論是大家幻想中的東區抑或是現實的東區古跡，都希望大家可以一齊去歷險。」

麥雅端提及是次展覽是她經過20年時間等候才促成，當中展出她多年來用心所創作的畫作。她亦在場勉勵有心在本地從事藝術創作的年輕人，「不要放棄，只要是有心去創作，便要繼續努力，總有人懂得欣賞。」

麥雅端表示，她已將是次展覽中的作品帶到英國、洛杉磯、悉尼等國家參展，「希望未來可以將東區的藝術展覽帶到世界各地。」

舉辦12場手作坊

東區文化廣場內將會設有5件麥雅端特別為東區文化節創作的大型裝置，佈置成一個各適其適的東區小天地，中間法天娜與8.2米高的油油在大型水泡中，各式人物在晶瑩剔透的汽泡中，有的在品嚐香噴噴的港式奶茶、有的與電車玩耍、有的準備好調色盤和畫筆構思着創作、有的在享受美味的菠蘿包。另一邊廂，在油街的故事村，亦會看見忙碌的法天娜與白菜、蘑菇等可愛公仔在歡迎大家。

20件壓克力布本作品重現皇都戲院

除了戶外大型裝置外，麥雅端還為「東區文化節：雲遊東區」帶來「雲遊」展覽，展出約20件壓克力布本作品。她將東區的歷史文化、地標、人情故事等，融入原創故事人物法天娜的幻想中，產生了一個既現實且虛幻的東區，包括於皇都戲院和京華招牌等地方遊玩，呈現出充滿活力的東區。

與此同時，「東區文化節：雲遊東區」亦提供12場的手作坊，麥雅端將即場教導公眾利用回收碎布為「東東」和「油油」製作獨一無二的小衣服、製作簡單的布公仔、以及為其設計衣服並填上顏色。文化節最後兩天更會有「菜姨姨講故事」環節，並設台上故事區。