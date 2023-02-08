葵涌火葬場擬重置火化爐　改用煤氣燃料　最快2027年底完成

本港現人口老化問題，最新人口數據預測，2041年死亡人數將達7.8萬人，較2021年實際死亡人數增逾5成。為應對火化爐等安排，食物環境衞生署擬於2024年為葵涌火葬場重置四個已用20年的火化爐，新火化爐採用更環保的煤氣作燃料，並增設更先進的廢氣淨化裝置，設實時監察運作及廢氣排放系統。該署計劃2024年中旬向立法會財務委員會申撥款，料最快2027年底可完成。



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食環署及建築署向葵青區議會上交文件，交代葵涌火葬場重置火化爐計劃，指預計2041年時，火葬數字將佔死亡人口96%，即預測火葬宗數會由2021年的48,106宗增至7.5萬宗。文件指出，火化爐的使用壽命期一般為15至20年，而葵涌火葬場現時4個火化爐於2003年投入服務後可提供火化時段每年約7,000節，至今使用期亦已屆20年。

文件提到，署方計劃更換葵涌火葬場原有四個個火化爐，並重新配置及翻新現有禮堂和其他附屬設施，提升服務效，同時在火葬場增建附屬樓宇。重置工程會將火葬場內的四個舊火化爐拆卸，新火化爐將採用煤氣作為燃料，比現時已符合環保要求的超低硫柴油更有效提升排放廢氣潔淨度。

計劃亦會增設更先進廢氣淨化裝置，運用最新火化及空氣污染控制科技，處理再過濾燃燒過程中所產生的廢氣和微粒，進一步提升廢氣淨化效能。火化爐房會設置更先進的電腦監 察系統，工作人員準確監控其運作及廢氣排放，實時將有關數據傳送到環保署電腦系統。

重置計劃亦建議翻新兩個儀式禮堂及其他附屬設施，期望在新設計的禮堂內，能讓家屬在一個既舒適又莊嚴的環境下進行告別儀式。重置計劃亦涉擴建工作空間，會在毗鄰火葬場主樓西北面空地增建一座佔地約150平方米、樓高兩層的附屬樓宇，應付運作需求等。

食環署稱，現正進行具體規劃、技術性評估及詳細設計等前期工程，計劃2024年中旬向立法會財委會申請撥款，工程料2024年第3委展開，屆時火化服務會全面暫停，但葵涌靈灰安置所、紀念花園、流產胎火化設施及相關服務會維持正常，料整體工程最快2027年年底完成。