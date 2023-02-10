房委會指橫洲擬建公路大幅改動　申放寬公營房屋高限以提供4400伙

元朗橫洲發展計劃爭議多年後，政府在前年完成收地。房屋委員會近日向城市規劃委員會提交申請指，政府早前大幅改動擬建公用道路走線後，令可建的住宅樓宇被削減一幢，故有必要放寬建築物高度限制，在現時興建4幢住宅大樓的情況下，仍可提供到1,870伙，連同項目的其他地盤，合共可提供4,400個單位，以達到當局的公營房屋單位目標。當局預料項目最快今年內動工，有望在2027年落成。



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橫洲公營房屋發展的第一期涉及兩個地盤，分別是位於較北面、在朗屏邨對面的地盤甲，以及較南面、鄰近永寧村的地盤乙。

申請地點為地盤乙，佔地約2.02萬平方米，房委會向城規會申請，放寬地盤的建築物高度限制，由主水平基準以上135米增至145米，增幅約7.41%，以興建4幢住宅大樓，介乎40至41層高，預料可提供1,870個公營房屋單位，將可容納5,240人。

根據項目的設計，4幢大樓的住宅樓層均為38層，大樓的底層將會設有平台花園、停車場等，項目亦會設有一幢7層高的社福大樓。

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房委會提到，政府在2015年大幅改動擬建公用道路走線，地盤佈局亦因而明顯改動，房委會須將住宅樓宇數量從5幢削減至4幢，故地盤需要增加樓層，才能維持整個橫洲第一期公營房屋項目提供4,400個單位的目標。房委會預料，項目會在2023/24年動工，最快2027年落成。

根據文件，同屬第一期發展的地盤甲，將會按原訂計劃，興建5幢住宅大樓，將可提供2,530伙，預料可容納7,080人，換言之，整個項目將可容納12,320人。

有財團申請，將粉嶺龍躍頭、鄰近皇后山邨的農地改劃作住宅發展，以興建5幢住宅大樓，介乎37至39層高，預料可提供4,091個住宅單位，以容納11,455人。（城規會文件截圖）

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另外，有財團為粉嶺皇后山的農地，申請改劃作住宅發展。申請地點毗鄰皇后山邨，亦鄰近馬料水新村，地盤佔地36,806.4平方米，申請人擬議以5倍住用地積比，興建5幢住宅大樓，介乎37至39層高，預料可提供4,091個住宅單位，以容納11,455人。

申請人指，涉及的改劃申請完全符合政府發展北部都會區的政策，認為在基建設施容量許可的情況下，改劃發展能增加房屋土地供應和有效利用珍貴的土地資源，又強調項目將會提供各種社會福利設施，包括有100個床位的安老院舍。