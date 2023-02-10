律政司欲向9脫罪被告發拘捕令　上訴庭拒絕申請　並拒保密裁決

律政司早前就兩案涉及理大衝突的案件中，合共9名被告被裁定相關罪名不成立，以案件呈述方式提上訴。律政司其後向上訴庭單方面申請，要求法庭發拘捕令，把他們帶到法庭，處理其保釋限制。上訴庭法官早前在非公開的聆訊下聽取陳詞後，今(10日)頒判辭指，多名被告在案發至審訊的三年間，其生活已受很大影響，同時他們以往亦遵守保釋條件，認為是次不需向他們施加保釋條件，因此拒絶律政司的申請。



上訴庭重申各被告已被裁定罪名不成立

判辭亦透露，控方曾提出，若是次申請獲批，法庭可公開裁決；若不獲批，則不應公開，因涉案被告可能知律政司曾作申請，之後會離開香港。惟上訴庭認為，該些被告已被裁定罪名不成立，他們自然可以離港，因此認為無論裁決為何，都應該公開裁定。

8人涉尖沙咀科學館廣場非法集結

首宗上訴案涉及的8名被告分別為羅曉峰、蔡希霖、杜俊興、鄧子健、彭永強、麥俊彥、周浩泓及葉自傑，原被控於2019年11月18日，在尖沙咀科學館廣場一帶非法集結。

另一女被告已離港

至於另一上訴案涉及的被告為歐育婷，她原被控於於2019年11月18日，在油麻地彌敦道近窩打老道交界參與暴動。判辭透露，歐已離港，律政司因此撤回針對她的申請。

眾被告年輕無案底過往亦守保釋條件

就非法集結案，律政司早前陳詞指，望法庭發出拘捕令，把被告帶到法庭，然後由法庭施加保釋條件，包括不准離港。上訴庭法官卻指，涉案被告年青和沒有案底，他們案發至審訊的三年間，生活大受影響，期間不准離港，需定期到警署報到和守宵禁令。律政司亦曾指，會向法庭要求施加保釋條件，包括在一段長時間內限制他們的自由，上訴庭最終駁回律政司的申請。

法官亦指，律政司現時提出的上訴理據籠統。律政司在未有原審的謄本下，便提出上訴，予人印象是次申請草率(perfunctory)。

案件編號：CACC13、14/2023