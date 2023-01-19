鄒幸彤呼籲參與六四集會案上訴得直　律政司獲准向終院提上訴

前支聯會副主席鄒幸彤涉發文，呼籲市民參加被禁止的2021年六四集會，遭裁定煽惑他人參與未經批准集結罪成。高等法院早前裁定她的定罪上訴得直，連同15個月的刑期一併撤銷。律政司不滿裁決申請上訴至終審法院，以釐清辯方挑戰警方禁止集會決定是否合法等。案件今（19日）在高等法院處理，法官張慧玲認為爭議具重大而廣泛的重要性，批出上訴至終院的證明書。



女被告鄒幸彤，原被控於2021年5月29日至6月4日期間，煽惑他人明知而非法參與未經批准集結。警方未有批准該次六四晚會，鄒被指於社交媒體及報刊發表文章，煽惑他人參與六四活動。

鄒幸彤就煽動六四集會案上訴得直，原本判她15個月刑期亦撤銷。（資料圖片）

張官早前裁定警所發命令不合法

法官張慧玲早前在判辭指，辯方可在刑事審訊中質疑警方禁止集會的合法性。但在案中，警方發出禁止集會的命令並不合法，因此裁定鄒幸彤勝訴。

控方就兩項議題提出爭辯

控方提出兩項法律爭議，包括：被告被控煽惑他人參與未經批准集結罪時，辯方可否挑戰警方禁止集會的決定是否合法；另外，辯方若挑戰該決定，法庭應如何處理。控方又透露，已向終審法院申請上訴許可。

案件編號：HCMA51/2022

警方2021年未有批准舉行六四晚會，同日下午2時起封鎖維園多個球場。(詳看下圖)