海關籲停用Goree兩款美白潤膚霜　水銀含量超標逾2萬倍

香港海關今日（20日）呼籲市民馬上停用「Goree Beauty Cream with lycopene」及「Goree Day & Night Whitening Cream With Oil-Free Total Fairness System」兩款水銀含量超標的美白潤膚霜，經測試證實該兩款美白潤膚霜所含水銀成分超標22,000及21,000倍。



案件中海關於一間中環零售店舖檢獲八十一盒涉案的兩款美白潤膚霜，並拘捕一名五十二歲女董事。被捕人士現正保釋候查。



香港海關1月20日呼籲市民馬上停用兩款水銀含量超標的美白潤膚霜。測試證實該兩款美白潤膚霜所含水銀成分分別高達百萬分之22 000 及百萬分之21 000。根據相關化妝品衞生標準，該兩款美白潤膚霜的水銀含量分別超出標準上限的22 000及21 000倍，涉嫌違反《消費品安全條例》。（海關提供）

香港海關表示早前接獲舉報，經測試證實「Goree Beauty Cream with lycopene」及「Goree Day & Night Whitening Cream With Oil-Free Total Fairness System」兩款美白潤膚霜所含水銀分別高達百萬分之22,000及百萬分之21,000，分別超標22,000及21,000倍，涉嫌違反《消費品安全條例》（《條例》），另外兩款美白潤膚霜的包裝上只附有英文警告或警誡字句，沒有相關中文警告或警誡字句，涉嫌違反《條例》的附屬法例《消費品安全規例》（《規例》）。

海關就上述舉報採取執法行動，於一間中環零售店舖檢獲81盒涉案的兩款美白潤膚霜，並拘捕一名52歲女董事，被捕人士現正保釋候查，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕，亦已向涉案零售店舖發出禁制通知書，禁止該店舖繼續出售該兩款美白潤膚霜。海關人員亦到各區進行巡查，暫沒有再發現該兩款產品出售。

海關建議市民，於購買及使用美容產品時不應購買或使用成分或來源不明的美容產品，而使用產品後如有不適，應停止使用並立刻求醫，並應光顧有信譽的商戶。海關提醒僱主，如發現家中的外籍家庭傭工曾購買該兩款美白潤膚霜，應提醒他們立即停止使用。