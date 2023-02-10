立場新聞案｜新屋嶺等指控令市民對警改觀　鍾沛權：721才是關鍵

《立場新聞》前總編輯鍾沛權，今午(10日)續就涉串謀發布煽動刊物案自辯，主控官繼續就市民對警方態度轉變作盤問，並指是否因為坊間出現新屋嶺、爆眼少女、警方性侵等指控出現後，令一般市民對方的觀感改變，鍾卻回應稱，市民自2019年的6.12事件後，已對警察感不滿，再加上警方在多次示威事件的處理手法，累積了好多的不滿，元朗發生721事件更為關鍵，不滿的民情因而去到高峰。



示威者與警關係緊張但未至仇恨

主控官伍淑娟繼續引述監警會報告作盤問，她指在2019年隨著示威者與警方越來越多接觸，關係越趨緊張，雙方的互動更為暴力，人們對警方的仇恨與日俱增。鍾同意兩者關係越趨緊張，但認為未至於是仇恨，指過去市民對警察評價正面，但經過2019年的接觸後觀感大改。

控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章。(詳看下圖)

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伍提問是否因新屋嶺、爆眼少女、警方性侵等指控，才真正改變了市民對警察的觀感，鍾則認為市民自6.12事件已有不滿，再加上警方在多次示威事件的處理手法，累積了好多的不滿。之後發生的7.21事件更為關鍵，不滿的民情因而去到高峰。

鍾對警是否用適當武力有保留

伍又問，是否如監警會的報告所指：「往往由於示威者人數眾多，警務人員寡不敵眾，以致警方決定提升武力以控制場面。」鍾稱可以同意，但對於是否屬適當武力有保留，又指警方有時使用的武力解釋唔到，亦不明所以，例如曾在記者背後射海綿彈。

鍾判斷當時香港無恐襲危機

伍又舉出多宗爆炸品發現案，及被控串謀恐怖活動罪的「光城者」等例子，指出當時香港已萌生了恐怖主義。鍾回應稱他當時判斷香港無發生恐怖襲擊的危機，政府亦不曾提升過香港的恐襲威脅級別。

鍾指監警會報告資料有錯誤

伍又提到監警會在撰寫報告時，使用了不同的資料調查，伍指市民有把資料交出。鍾則指，不清楚監警會如何處理該些資料，但他留意到報告中有些引用的資料是錯誤的。至於伍稱：「正常人無理由唔交資料俾監警會」，鍾認為當時甚至連政府聘請的數名海外專家，也認為監警會「權力不足」而退出。

鍾認為市民可能因怕被追究等原因，從而未有把資料交給監警會，鍾又說，以他的理解，正常人可能真的有很多疑慮，不信任監警會，至於那些毫無顧慮將資料交出的人，鍾謂：「反而可能唔係好正常」。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022

鍾沛權連日的自辯撮要。(詳看下圖)