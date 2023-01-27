立場新聞案｜政治漫畫被指火上加油　鍾沛權：社運非傳媒煽動出來

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站的註冊公司，被控串謀發布或複製煽動刊物，案件今（27日）在區域法院續。控方在庭上展示多張《立場》制作的政治漫畫，鍾指政治漫畫多以象徵手法表達民情，達到諷刺效果，不同人或有不同感受；控方質疑該些漫畫在當時局勢有「火上加油」效果，鍾不同意並指社會運動非由傳媒煽動出來。



2021年3月已收消息指立場會被針對

鍾沛權續作供，指約自2021年3月開始，他不時收到一些消息指《立場》會被針對，但直到6月《蘋果日報》多名高層被捕，逼使鍾面對當時聽到的風聲，他於同月27日宣布下架部份文章等一系列措施。鍾同意他在此前並不認為該些文章有問題，出於對言論自由的堅持，他不想進行一些率先的自我審查。即使當時風雨欲來的壓力很大，若有機會仍想堅持一貫做法。被問有否考慮請多一個人幫手審批文章，鍾指文章完成後會先經中層同事進行一審，鍾之後再做最後審批。

鍾沛權否認政治漫畫對當時局勢火上加油，並稱社運並非傳媒煽動出來。(資料圖片)

立誌曾刊多張政治漫畫

控方之後展示多張在《立場》所出版刊物《立誌》的政治漫畫，被標記為「經典作品」。首張顯示身穿藍衣的林鄭月娥被放大至不見頭部，另外有一名大小比例如常的官員有一旁宣誓，鍾理解此圖像徵官員要對特首完全忠誠；

鍾認漫畫含玩味性質

第二張則顯示高級警司江永祥的嘴巴掉下，另有兩支伸縮警棍被貼在江左右兩邊鼻孔。鍾指此圖講述江就休班警帶伸縮警棍離境，江表示該警員僅一時疏忽，已作訓示，鍾稱這漫畫的「玩味」性質較重，讀者看時會「會心微笑」。控方質疑警隊會認為漫畫是在醜化他們，她強調非指警棍不能作諷刺元素，只是不明白：「會心微笑嗰位喺邊。」鍾重申這屬漫畫式諷刺效果，不同人或有不同感受。

鍾沛權的自辯撮要。(詳看下圖)

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以象徵手法表達民情

另外一張顯示香港人想公開對話，前特首林鄭月娥卻以槍應對，鍾解釋背景指當時林鄭舉行社區對話，警方卻嚴陣以待，不少人感到該對話氣氛十分違和，漫畫正是表達此違和感，以象徵手法表達民情，屬政治漫畫常用手法。

社會有暴力破壞但未至全面癱瘓

控方其後質疑當中部份政治漫畫對於當時局勢而言，有「火上加油」效果。鍾並不同意，指當時的社會固然有暴力破壞，但未到全面癱瘓社會，或無差別破壞的局面，與外國相比已屬克制，香港社會一直如常運作中。

社運並非傳媒可以煽動出來

控方隨後又提及在《立場》某篇文章下有評論稱：「呢張運動無咗記者，點成事呢？」鍾回應指此句意思可以有很多不同演繹，質疑控方想指向傳媒好大程度導致該社會運動，惟鍾稱：「唔喺《立場》可以煽動出嚟。」

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022

控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章。(詳看下圖)