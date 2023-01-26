立場新聞案｜以負面漫畫說國家疫情　鍾沛權：言論自由對國家有益

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站的註冊公司，被控串謀發布或複製煽動刊物，案件今午（26日）在區域法院續，控方質疑《立場》在美國總統拜登、世衛及中國均聲言不再用「武漢肺炎」說法下，仍沿用此說法，更在政治漫畫中用上國家主席習近平的照片，指其手法負面並存在偏見；鍾沛權回應說，「武漢肺炎」在疫情爆發初時使用十分普遍，用習近平的肖像，是想示意病毒在中國開始爆發，反映當時社會對病毒爆發過程的看法。控方不禁質疑這做法對國家有何好處，鍾回應：「充份的言論自由對國家有益。」



控方質疑《立場》以負面漫畫描述中國疫情，質疑這對國家有何好處，被告鍾沛權回應稱：充分的言論自由對國家有益。(資料圖片)

世貿為肺炎定名以避污名化

高級助理刑事檢控專員伍淑娟代表控方盤問時稱，她上周指世界衛生組織曾發表聲明，指肺炎非來自武漢，但立場仍堅持用「武漢肺炎」一詞。她今作出澄清，指其所言「唔精確」，並更正指世衛當時為肺炎定名以避免污名化，且最後仍未能確定病毒源頭。

立場未提禁用中國或武漢字眼

伍展示《中時新聞》及《立場》就美國總統拜登簽署關於肺炎備忘錄的報道，前者提及拜登下令禁止將新冠病毒加上中國或武漢等字眼，後者僅稱拜登：「促部門免用種族歧視語言」以形容新冠肺炎。

鍾認為對備忘錄引述差別不大

鍾回應稱，對於拜登有否直接具體提及《中時》報道的說法感疑惑，有可能只是作者的演繹，根據上文下理，拜登無點名列舉污名化例子，認為《立場》與《中時》對於備忘錄的引述差別不大，只是《立場》未有將背景演繹加諸拜登之口。

2020年使用武漢肺炎仍屬普遍

鍾又解釋，「武漢肺炎」的使用於2020年很普遍，當中有其合理性，《立場》使用了接近一年時間，並建立了標籤（Tag）和關鍵詞以便搜索，若非必要不會變更，最後確因某些原因放棄使用。

鍾沛權連日來的自辯撮要。(詳看下圖)

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政治漫畫指病毒在中國爆發

伍指《立場》出版刊物《立誌》中仍使用「武漢肺炎」一詞，當中有一幅圖片將習近平的肖像印在病毒圖案上，質疑意思為「習主席就係新冠病毒」。鍾指此類似為政治漫畫，使用習近平的肖像是象徵病毒在中國開始爆發。

控方指漫畫存在偏見

伍聽罷質疑在當時所病資訊尚未清楚下，《立場》對肺炎發源地已有定論，更指該漫畫十分負面，有立場並具偏見，鍾則認為漫畫反映社會對病毒爆發過程的看法。控方聞言形容中方當時：「竭盡全力打病毒。」鍾回應：「全世界都係。」伍不禁質疑該漫畫在此情況下對國家有何好處，鍾重申充分的言論自由對國家有益處。

對各方攻擊均選擇不回應

伍又提及她上周盤問時，提及《立場》刊登一篇有關北愛爾蘭的文章時，因同事錯誤刊登而把文章下架，《大公報》曾就此發電郵向《立場》查詢，但不獲回應。鍾解釋指，他們在該段時間經常被官方、半官方、建制派人士攻擊，認為《立場》如何回應和互動，只會沒完沒了被攻擊，僅盡快將文章下架，便不想再糾纏。鍾又指，當時《立場》經常面對不同的質疑，大多更為無根無據，選擇不回應是最好的做法，並說：「用我哋做嘅野說明我地喺一個咩機構。」

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022

控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章。(詳看下圖)