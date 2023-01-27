立場新聞｜名片刊物底色被指具含意　鍾沛權：何解要加主觀與聯想

《立場新聞》被指發布煽動刊物案續審，前總編輯鍾沛權今午（27日）繼續接受控方盤問，主控官提到《立場》員工可選四字詞印在名片，有員工印上「星星之火」，認為會令人聯想到「星火基金」，又指其刊物《立誌》中，有頁面底色為黃色，質問是否有特別用意。控方提問曾一度引起旁聽席嘩然。鍾則回應稱沒有聯想，又指名片上的四字詞，早在《立場》成立是已有，他們不會作審查，更指有同事亦會選如「慎言敏行」、「見賢思齊」等校訓式字句。對於刊物有頁面為黃色，鍾稱也有橙及藍等色，反問控方為何又不問藍色，直指控方證據薄弱之餘，不解為何還要加諸這麼多主觀和聯想。



員工可自選四字詞印在卡片

主控官伍淑娟下午作提問時指，《立場》的刊物《立誌》中，有兩頁印有員工卡片，配文道上「N 個同事，N 種信念，N 種立場」。鍾解釋指，每位入職的員工，都可揀選四字印在卡背上，可能是一些自我勉勵、期許，此做法由《立場》成立之初已經有。控方質疑四字詞是否由公司提供予同事選擇，鍾回應稱全部由同事自行揀選，公司不會審查。

控方指星星之火令人聯想星火基金

鍾之後舉出多個例子，有猶如校訓的：慎言敏行、見賢思齊；較特別的：仁者無敵、生死有命，還在控方可能覺得比較敏感的：齊上齊落等。伍便問到有卡片印有「星星之火」認為或會令人引起聯想，並言：「梗喺諗到星火基金啦。」伍提出這問時旁聽席一度嘩然。鍾即回應稱，他僅聯想到年輕新聞工作者嘅熱誠。他又指有卡片印有「風林火山」，記憶中前線警員也有使用過相同字眼，反問伍：「你有冇聯想到我同事？」

警初選文章把影評也納入煽動範圍

鍾續道，他查看警方最初篩選的500多篇文章時，感到「𢲷爆頭」，不明白為何會連一些影評也納入煽動範圍。對於控方「見到幾隻字就有咁多聯想和質問」，鍾稱感到詫異，並說：「點解刑事檢控攞出嚟嘅證據咁薄弱之餘，係加諸咁多主觀和聯想？」伍便說，常人見到「齊上齊落」、「有種責任」等或會有所聯想，鍾回應稱他不能排除極端猜測，但指若凡事都要考慮會否煽動他人，只會令傳媒不斷收窄紅線。

鍾沛權連日的自辯撮要。(詳看下圖)

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質疑控方聯想是否可如此無邊無際

控方之後又指出該兩頁印有員工卡片的底色為黄色，有否特別含意。鍾聞言稱：「我諗都無諗過有咩特別意思。」又問控方為何不提其他藍、橙等色的頁面。鍾隨即再質疑控方的聯想是否可以如此「無邊無際」，竟可出現在刑事檢控過程中。控方回應指盤問非一定要帶出其不利的證供，亦可以給鍾機會解釋。鍾則指，控方明顯因為覺得有懷疑，孤立地將黄色抽出來聯想，反問：「你又唔抽藍色？」

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件下周五（3日）續。

案件編號：DCCC265/2022

控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章。(詳看下圖)