立場新聞案｜監警指示威者對警仇恨增　鍾沛權：報告描述仇恨雙向

《立場新聞》被指發布煽動刊物案續審，前總編輯鍾沛權今(10日)繼續在區域法院作供，控方盤問時引述監警會的報告，指示威者與警員的仇恨，因示威持續而加深，鍾即回應指該報告的用字粗糙，所指的仇恨是雙向的，他認為其說法對示威者及警方都不公平，更反問主控，是否想指警方也仇恨示威者，主控即回應：「咁我唔識佢地啦。」鍾便說：「你呢個答法可以應用喺我度。」直言很難回答伍的問題。



監警報告指有假新聞散播

主控官伍淑娟盤問時引述監警會報告指，修例運動期間，有虛假新聞或未經核實的資訊散播，指稱：「一般而言，假如人們心中早被灌輸植入某種想法，便難以改變先入為主的觀感。」

控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章。(詳看下圖)

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年紀越大的人越難改變既有價值

鍾同意當時互聯網上有很多資訊廣泛流傳，當中的確有些不真確，但認為上述「一般而言」的指控太武斷。若只是根據個人生活經驗，鍾感覺年紀越大的人士，越難改變既有的價值觀去看待問題，反而他認識的年輕人則較開放，會自我要求以批判思維看待事情，相對會願意為新的思想改變想法。但他補充其生活圈子很狹窄，其觀察不能代表全人類。

同意公眾須對真偽資訊作判斷

伍續追問下，鍾回應稱：「我唔可以表達或同意一個咁攏統嘅思想。」他指報告一開始已含有「植入」、「灌輸」之意，直指該報告的寫法「好差、好武斷」，當中無提供任何討論空間，無甚意義。但鍾同意，互聯網時代資訊量大增，公眾的確要對資訊真偽做判斷，又的確有時很難判斷。

承認起底情況比過往嚴重

監警會報告又提及，自2019年的示威活動開始，針對警員及其家人的起底規模之大前所未有，示威者與警員之間的仇恨亦隨著示威持續而加深。鍾同意起底情況是比2019年前多，但僅能同意部份示威者對警方仇恨加深，其他可能只是有意見、不滿、批評等。

反問主控是否想指警方也仇恨示威者

鍾續指，報告中所指的仇恨是互相的，直指監警會報告的寫法粗糙、遣詞用字不謹慎，認為寫法對示威者及警方都不公平，又反問伍是否想指出警方對示威者亦抱有仇恨，伍回應：「咁我唔識佢地啦。」鍾聽罷稱：「你呢個答法可以應用係我度。」自言好難回答伍的問題。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022

鍾沛權連日的自辯撮要。(詳看下圖)