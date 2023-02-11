疫情｜學生快測要求維持至本月底　蔡若蓮指下月有機會取消

新冠肺炎疫情平穩，本港早前已取消多項的防疫政策，惟學生每天做快測的安排會在本月仍維持。教育局長蔡若蓮今日（11日）表示，如疫情持續平穩，在徵詢專家意見後，下月有機會解除學生快測要求。



中學跨境生在本周三（8日）起可以回港上課，雖然大部分口岸運作非常暢順，惟部分口岸，如蓮塘／香園圍口岸的巴士班次可能較疏，以致有學生遲到。蔡若蓮表示，已向巴士公司反映相關情況，會再作調節，亦已提醒學校應靈活處理。



另外，教育局早前公布高中公民與社會發展科內地考察的安排，惟部分行程只有一天，蔡若蓮強調學校仍可選擇2天或3天考察團，並解釋濃縮行程是因有校長反映才剛恢復全日面授課堂，學校要調撥人手助學生適應校園生活，再安排考察會有困難。



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蔡若蓮今日（11日）在商台節目中表示，每天做快測的安排之所以維持是因為學校才剛恢復全日面授課堂，由於學生會出外吃飯，加上會參與多項課外活動，故為加強保護才維持快測的安排，「家長又會放心啲，小朋友之間爆發風險又會低啲。」她續指，局方會在本月底再檢視相關安排，如疫情持續平穩，在徵詢專家意見後，下月有機會解除學生快測要求。

中學跨境生在本周三（8日）回港上課，雖然大部分口岸運作非常暢順，惟部分口岸，如蓮塘／香園圍口岸的巴士班次可能較疏，以致有學生遲到。有聲音擔心，小學及幼稚園跨境生在22日起回港上課後會再加劇相關情況，蔡若蓮則指，已向巴士公司反映相關情況，會再作調節，亦已提醒學校應靈活處理。

她亦表示，早前已向香港校巴及跨境校巴批出通行證，局方亦有就相關事宜向營運跨境校巴的承辨商溝通，並引述他們指預備情況理想，相信在獲得批文及路線安排好，就可以提供到服務。

至於健康申報方面，她表示，早前亦與內地作好溝通，深圳當局會作特別安排，家長可以為子女先領取「黑碼」，再打印傳給校車保姆打印，以方便集體在口岸辦理。她又提醒學校，不要急於要學生追學習進度，她留意到有學校已安排協助學生適應和融入校園的活動。

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被問到跨境學生人數有沒有因為疫情而減少，蔡若蓮表示，現時跨境學生大約有2.1萬人，數字與疫情前相若，但承認部分跨境學生家長因已安排子女在內地借讀，故希望完成相關課程後才回港讀書。她亦提到，局方每年會預留約300名跨境學童參與統一派位，近兩年都約有170至180跨境學童參與統一派位，而在宣布通關後，有幼稚園也反映多了學生叩門。

對於有調查指幼稚園或會迎來結業潮，蔡若蓮表示，新生嬰兒由2016年的6萬多名減至去年就大幅下降至只有3萬多個，形容學齡人口下降是不爭的事實。不過，她認為本港暫未有出現「少子化」的全球現象。不過，她表示，不同地區人口老化情況不同，過去一年雖有5間幼稚園停辦，但目前當局正處理1間幼稚園的開辦申請，亦有6間準備申請。

除學齡人口下降外，蔡若蓮表示會密切關注老師人手流失問題，部分英文、資訊科技及家政教師可能有被其他行業搶走，「因各行各業都話請唔到人」。她透露，當局已增加相關科目的教師培訓名額，而最近聯絡校方，亦表示現時情況已較去年好了很多。

蔡若蓮表示，如疫情持續平穩，在徵詢專家意見後，下月大機會解除學生快測要求。（資料圖片／梁鵬威攝）

教育局早前公布高中公民與社會發展科內地考察的安排，最快四月起行，會先安排中五生優先參與。蔡若蓮解釋，由於目前未考察的中四和中五學生數目超過10萬人，加上中五明年將要備戰文憑試，對學生準備考試或調配老師人手有困難。

對於有學校批評部分行程只有一天，她指，相關安排是因為有校長反映中學剛恢復全日面授課堂，由於學校特別安排人手助適應校園生活，故再安排人手安排考察會有困難。她強調學校仍可選擇2天或3天考察團，「知道有校長希望學生可以去遠啲、睇多啲。」

她強調，內地考察為教學的一部分，如學生因健康問題可以向學校申請不去，但學校會紀錄在案，而局方亦會檢查相關紀錄，「唔可以話隨便話唔去」，希望同學珍惜機會，並呼籲學生應盡快申請回鄉證，以免到時沒有有效證件過關。