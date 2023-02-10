疫情｜過去一周錄188宗嚴重及死亡　首現BN.1.3及CH.1.1病毒株

新冠肺炎疫情到尾聲，政府早前宣布不會再每日出稿交代疫情詳細資料，改為每周公布。衞生防護中心昨（9日）發布第一期的新冠肺炎及流感速遞，據最新監測數據顯示，過去一周本地新冠肺炎的活躍程度穩定，共錄得188宗新冠肺炎嚴重個案及經初步評估為死因與新冠肺炎有關的死亡個案。另外，衞生防護中心亦首次發現BN.1.3及CH.1.1病毒株，分別佔整體個案1.3%及 5.3%。



至於流感方面，衞生防護中心表示過去一周，共錄得2宗成人流感嚴重個案，全部均感染甲型（H3）流感，同期沒有錄得兒童流感相關之嚴重併發症/死亡個案。



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新冠肺炎疫情平穩，港府早前宣布在1月30日起不會再每日出稿交代疫情詳細資料，改為每周公布。衞生防護中心昨（9日）發布第一期的新冠肺炎及流感速遞，據最新監測數據顯示，過去一周（1月30日至2月4日）本地新冠肺炎的活躍程度穩定。

據最新監測數據指，在社區檢測中心及社區檢測站採集的樣本對新冠肺炎檢測陽性比率（七天移動平均值）為 0.62%。至於污水監測人均新冠肺毒含量（七天幾何平均值）亦有下降，由前一周每公升約 340,000 拷貝，每公升約為 328,000 拷貝。

過去一周，定點普通科門診的2019冠狀病毒病平均求診比率為178.1 宗（每千個診症計），而由本周三（ 8日）起定點私家醫生診所的新冠病毒病將監測。另外，本港共錄得188宗新冠肺炎嚴重個案及經初步評估為死因與新冠肺炎有關的死亡個案。

衞生防護中心公共衞生化驗服務處對檢測陽性樣本，以及新冠肺炎嚴重和死亡報告個案的有關樣本進行基因分析，更首次發現BN.1.3及CH.1.1病毒株，為 BA.2.75 的後代譜系。在1月30日至2月8日期間，最常見的變異病毒株為 BA.2 後代譜系，佔67.1%，其次為 BA.5 後代譜系佔18.4%。至於其他變異病毒株則佔 14.5%，包括 BF.7（3.9%）、BN.1.3（1.3%）、BQ.1（2.6%）、CH.1.1 （ 5.3%）和XBB.1.5（1.3%）。

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至於流感方面，衞生防護中心表示在1月29日2月4日期間，共錄得2宗成人流感嚴重個案，全部均感染甲型（H3）流感，同期沒有錄得兒童流感相關之嚴重併發症/死亡個案。衞生防護中心在此段時期錄得2宗在學校或院舍發生的流感樣疾病爆發的報告，共影響11人。

最新監測數據亦顯示，在1月29日2月4日期間，本地季節性流感的整體活躍程度維持在低水平。本地季節性流感的整體活躍程度有上升，流感病毒百分比為1.25%，高於前一周錄得的1.09%，但大大低於9.21%的基線水平。當中80%為甲型（H3）流感，其次為甲型(H1)流感佔17%。另外，公立醫院流感相關入院率為至0.03(每一萬人口計)，較上周0.02升，但低0.25的基線水平。