最佳學員42歲升督察　反修例值班連續38小時　見青年被捕感沉重

警務學院今日（11日）舉行結業會操，今日共有26名見習督察及89名警員結業。今屆獲施禮榮盾及榮譽警棍的最佳結業督察劉仲倫今年42歲，為內部晉升的督察，加入警隊已有18年，曾駐守牛頭角分區及機動部隊。

他談及2019年反修例示威期間在前線任防暴警員，最長試過連續工作38小時，亦透露每次拘捕年輕人時亦感深刻及沉重，「見佢哋靜咗落嚟，唔知自己點解係嗰度出現，好無助」。



42歲的劉仲倫2005年加入警隊，當時他因投考督察失敗，繼而轉考警員並充實自己，於今天成功在督察班結業，更獲頒施禮榮盾及榮譽警棍。42歲才成為督察，劉仲倫認為年齡只是一個數字，「最緊要有冇信心完成呢樣嘢」，又稱十分喜歡警務生活，18年來一直自我進修，冀自身經歷亦可鼓勵有心市民一個正面信念，「只要你有心，鍾意做，朝住目標，年紀唔係一個問題。」

被捕青年冷靜下來感無助

18年來，曾駐守牛頭角分區及機動部隊，劉稱，2019年反修例示威浪潮期間，自己正駐守機動部隊總部，不時在前線擔任防暴工作。他當時曾連續當值38小時，每見有年輕人被捕都覺深刻及沉重。他指，年輕人被捕後，第一時間會安靜下來 ，「然後唔知點解自己係嗰度出現，冷靜落嚟同佢傾，佢都表現得好模糊、好無助。」他指警員只是盡職務保護大眾安全，希望年輕人知道自己只是一時糊塗。

▼2019年反修例事件逾7,000人被捕▼



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劉仲倫又提及，當年在機動部隊工作點滴，稱與同袍深夜時分於觀塘區高調巡邏，發現後巷有形跡可疑人士正觀察一架停泊的車輛，逐上前兜截，調查後才得知有三名人士在撬開該區車輛企圖行竊，最終成功拘捕三人。

三度投考督察才成功

問及警隊「見Board」（升職考核）是否如傳聞中困難，劉笑言晉升確需要好多準備，「我承認呢條路係漫長同辛苦，需要自己去堆砌」，並透露投考三次督察才成功，過程中必須反思不足，不斷進步。

▼2月11日 警察學院舉行結業會操▼



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父母皆警察 曾在韓農示威時當值

獲薛富盃、銀笛及警務處處長學業成績優異證書的最佳學警得主麥漢銓，今年24歲，加入警隊前在警署任職活動助理，亦為一名輔警，駐守深水埗警區。他表示，父親是一名警署警長，母親則是一名退休警員，尤記得自己五、六歲時，父母2004年因韓農事件需長時間在前線當值，自己有三、四天未見父母，再見時才知原來父母均是警員，「見到佢哋有一份咁光榮嘅職業。」

麥漢銓稱，在家庭薰陶及工作環境影響下，自己亦做輔警協助警隊工作，其後決定投考警隊。