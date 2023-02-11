調查疫情｜梁智鴻認同須檢討　不贊成調查：永遠要人頭落地是不對

香港與內地全面通關近一周，逐漸邁向復常之路，政府應否設立委員會調查疫情爭論未止。2004年於當局公布2003年沙士調查報告後辭職的時任醫院管理局主席梁智鴻今日（11日）表示，政府可以成立委員會檢討處理新冠疫情不足的地方，但他不同意以調查形式：「因為調查用意永遠都係睇下有咩嘢人做錯事，要人頭落地，呢個係唔啱嘅。」



▼2022年12月27日 廣華醫院急症室情況▼



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可邀安老業界及確診者參與檢討委員會 惟毋須邀海外專家

醫管局前主席梁智鴻今日在基層醫療民間高峰會後表示，新冠疫情歷時三年，有需要檢討，此可以了解不足的地方以便日後再出現疫情後可改善。他認為，政府可成立檢討委員會，可以邀請不同人士，包括安老院及確診者等，但毋須邀請海外專家。

醫院管理局前主席梁智鴻2月11日表示政府可以成立委員會檢討處理新冠疫情不足的地方，但不同意以調查形式。（資料圖片/張美蘭攝）

梁智鴻又稱不同意以調查方式檢討：「因為調查用意永遠都係睇下有咩嘢人做錯事，要人頭落地，呢個係唔啱嘅......政府可以成立一個委員會，係香港本身內部，當然有政府官員、衞生部門官員，安老服務亦要，因為今次唔只係醫療，安老服務都有很大影響，我覺得檢討是有需要。」

香港在2003年爆發沙士，港府、醫院管理局和立法會之後先後調查沙士爆發因由，當時領導抗疫的梁智鴻，在立法會專責委員會2004年7月公布調查沙士的報告後辭去醫院管理局主席一職。