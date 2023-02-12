渣打馬拉松｜小朋友繪畫沿途為跑手爸爸打氣　跑會成員搖旗迎隊友

渣打馬拉松（第25屆渣打馬拉松 / 渣馬）今日（12日）舉行，是香港新冠病毒抗疫復常後最大型體育賽事，三萬多名選手在大霧及濕熱天下參賽。到中午前，各組跑手陸續衝線。在維園終點區有小朋友一早到場，並帶來親手繪畫的畫作為跑手爸爸打氣，亦有跑會成員搖旗歡迎辛苦完賽的隊友。



▼2月12日 渣打馬拉松濕熱天氣下作賽不少跑手維園衝線▼



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今屆參加全馬賽事的羅先生，他的妻子攜同一對子女一路沿途打氣支持，並一早到達維園終點區等候。女兒和兒子更各自畫了一幅畫為爸爸打氣，畫中分別寫著「加油爸爸」及「爸爸加油」，畫中是三人的打氣場面。

羅先生完賽後表示，已參加過幾年的渣馬賽事，上一次參加是疫情前的2019年，相比之下感覺今年比賽氣氛「好番一啲」。不過他覺得自己成績一般，用了3小時11分完成，然而女兒仍讚賞稱「爸爸好叻」。太太則說，用了大會的「實時追蹤應用程式」，與仔女一路追蹤丈夫跑步的實時位置，並在途中替他拍照留念。

維園終點亦有跑會成員高舉旗幟，為每個到達終點的會員高聲歡呼。跑會成員Sam指，跑會一共有30人參與，全馬、半馬及十公里項目均有參與，以半馬參與的成員較多。

參加了十多年渣馬的陳女士，今年參加全馬賽事。雖然天氣潮濕兼有細雨，但她覺得影響不大，能完成了全馬，心滿意足。孫兒亦特意製作一張紙牌，寫上「婆婆完成42公里」迎接，「覺得婆婆好犀利！」他說偶爾也會跟婆婆一起跑步，最長可以跑到10公里。