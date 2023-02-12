渣打馬拉松｜近3.5萬人參與歷屆出席率最高　大會冀下屆再增名額

渣打馬拉松今日（12日）復辦，是疫後復常首個大型馬拉松賽事，參賽名額共有3.7萬個，最終有34,783人出席賽事，為歷屆出席率最高，大會估計與復常後，不少人希望參加體育活動有關，期望下屆可提高參賽人數上限。此外，大會表示，截至早上11時，暫有31人不適或受傷送院。



▼2月12日 渣打馬拉松天氣又濕又熱跑手發揮或受影響▼



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香港田徑總會主席關祺中午在賽事完結記者會上表示，今屆賽事十分順利，惟最大的挑戰是天氣，氣溫介乎19至24度，相對濕度為90至100%，但最終仍有34,783人出席賽事，為歷屆出席率最高。他認為與復常後市民渴望參與活動有關，「幸好係冇影響選手熱情。」

關祺表示，一直與政府協商，希望可讓更多跑手可參賽，惟受疫情安排所限，最終政府批出3.7萬個名額，強調未來會繼續商討。「我哋都向前看，希望一路復常可以增加更多名額。」

天氣影響或導致跑手散熱困難

第25屆渣打香港馬拉松醫療事務總主任林建群表示，截至上午11時，共31名跑手送院，全部情況穩定，症狀包括體溫過高、熱衰竭、頭暈及扭傷等。他估計，與今日潮濕天氣，導致跑手散熱困難，或路面濕滑有關。

傳有人擅闖賽道 大會：暫未收到報告

被問到有不合資格的跑手擅闖賽道，自行參賽。香港田徑總會行政總監伍于豪表示，暫未收到相關報告，並指大會規定身穿有效號碼布的跑手，才准進入賽道，抵達終點後需被紀錄成績。惟馬拉松賽道廣闊，強調若發現相關情況會再作了解。