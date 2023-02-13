香園圍口岸停車場爆滿　議員指400車位不足　促建2000個臨時泊位

中港全面通關，蓮塘/香園圍口岸亦投入服務，不過香園圍口岸停車場供不應求，網上系統更出現「超賣」，過去周末出現混亂大排長龍。有立法會議員今日（13日）表示，香園圍口岸停車場只有400個停車位並不足夠，促請加建臨時停車場，至少提供2000個車位。



民建聯立法會議員劉國勳在港台節目《千禧年代》表示，昨日視察香園圍口岸，現場交通暢順，但停車泊位仍然爆滿，不少駕駛者要改到其他地方泊車。他認為政府當初規劃只有400個車位並不足夠，建議在附近加設臨時停車場，認為至少要預留2000個車位。

▼2月6日 蓮塘／香園圍口岸啟用旅客通關服務▼



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政府產業署一度呼籲停用

政府產業署日前表示，香園圍口岸停車場出現車位供不應求的情況，呼籲駕駛人士不要使用香園圍口岸停車場，已預約的駕駛人士可於稍後獲安排退款。有意使用香園圍口岸返內地的市民，可以乘搭接駁香園圍口岸的公共交通工具，包括城巴B7、B8號線、九巴B9號線，及專線小巴59S號線。

政府產業署指出，香園圍口岸停車場共提供400多個私家車停車位，日前香園圍口岸停車場內未經預約的車輛數目衆多，加上有大量車輛停泊時間較預期長，香園圍口岸停車場出現車位供不應求的情況，呼籲駕駛人士不要使用香園圍口岸停車場。

停車場預約系統已停用

另外，由於由於署方正聯同相關部門，檢視停車場預約系統的運作情況，故暫時會暫停預約服務，但已預約車輛仍可繼續使用該停車場。署方會於檢視預約系統後，盡快公布何時恢復預約服務。