全面通關｜過去一周逾31萬人次訪港　內地客佔七成　最多人坐高鐵

中港在本月6日全面通關，開放所有口岸及取消檢疫要求。過去一周，入境旅客共有31.7萬人次，當中內地客佔七成四有23.5萬人次，最多人揀選乘搭高鐵抵港，七日共有4.6萬人次，而落馬洲支線及羅湖口岸都各逾4萬人次。



▼2月11日 廣東道名店外再現排隧人龍▼



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根據入境處數字，在2月6日至12日總共有1,219,658人次入境，撇除香港居民，入境旅客數字有317,050人次，當中內地客有235,286人次，佔全部入境旅客74%，上周六（11日）踏入高峯單日入境內地客有49,338人次。

▼2月6日 蓮塘／香園圍口岸啟用旅客通關服務▼



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高鐵、落馬洲支線、羅湖各逾4萬人次

按主要管制站分類，過去7日內地客主要乘高鐵經西九龍站抵港，共有46,426人次，其中上周六有超過1萬人次，其次為落馬洲支線有44,766人次，羅湖口岸有42,968人次。

最新啟用的香園圍口岸，內地客使用量逐日上升，由首日（6日）只有402人次，上升至昨日（12日）1,813人次，7日累計7,594人次。

▼2月11日 上水掃貨旅客及水貨客增加▼



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▼2月6日 上水「藥房街」再現拖篋客▼

