易通行｜隊道工會指青沙管制區員工須延長上班日　新系統或延遲推

政府原定本月26日率先於青沙管制區推出易通行，但因多種原因需再推遲實施日子或準備後備方案。香港隧道及公路幹線從業員總會主席卓和善向《香港01》表示，青沙管制區的隧道收費員接獲隧道管理公司通知，指各員工需延長上班日子，2月26日後仍要執行收費亭工作，未知何時最後一日上班，換言之相關隧道於2月26日後仍維持人手收費，而非之前署方所指的「全面推行不停車繳費服務」。

雖然距離原訂實施易通行的日子，只有不足半個月，但仍有不少車主未收到車輛貼。據悉，是因為不少車主可能曾更改通訊地址，即使曾通知運輸署，但署方的電子資料庫或仍未趕及更新，以致地址可能出錯未能成功寄出車輛貼至已申請的車主手上。據了解，今日運輸署與快易通公司開會，商討易通行的安排。



▼2月10日 大批商用車司機到葵涌易通行辦公室▼



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隧道營辦商曾通知員工最後上班日 今日突知會要繼續上班直至另行通知

卓和善向《香港01》表示，青沙管制區營辦商於今早約9時，向員工指易通行實施日期會改期，員工需要繼續於3月上班，但未有具體的最後工作日期。他指，之前政府公布2月26日實施時，隧道營辦商通知的最後工作日期為3月10日，而現時則未有最新日子，只通知要繼續工作。他續指，部份員工已尋覓新工，對現時情況感到相當混亂。

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據了解，政府正與易通行的承辦商「快易通」開會，商討推行「易通行」的後備方案，或有需要推遲於青沙管制區全面啟用「不停車繳費」的日期，又或可能要繼續同時留下人手收費亭「雙線並行」﹐一有決定會盡快公布。

據悉，當局有見市面有不少人表示申請車輛貼有困難，除了承辦商於各區的銷售點大排長龍外，不少車主都反映即使已申請車輛貼，惟遲遲仍未收到。消息指，出現車主收不到車輛貼的原因之一，或因為不少車主可能曾更改通訊地址，惟即使曾通知運輸署，但署方的電子資料庫或仍未趕及更新，以致地址可能出錯，未能成功寄出車輛貼至已申請的車主手上。