易通行｜服務商補貨「司機卡」　加派人手協助到場辦理開戶及買卡

連日來大批商用車司機到「易通行」客服中心申請開戶或購買司機卡，今早（10日）葵涌的辦事處一度電腦故障，同時「的士司機卡」又缺貨，到場辦理的司機大斥安排混亂。

「易通行」隧道費服務商傍晚表示，中午已為葵涌客服中心補貨，方便商用車司機購買，同時加派人手到場協助到場人士的申請。



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《香港01》記者今早到「易通行」葵涌客服中心遇到申請開戶及買卡司機大排長龍，有的士司機與職員發生少許爭拗。「易通行」隧道費服務商傍晚表示，今日（10日）中午已經為葵涌的客戶服務中心補充商用車司機卡存貨，方便有需要人士購買。

該服務商表示，市民如需要到客服中心購買司機卡，同時辦理開戶等手續，預計每宗個案約需時15至20分鐘。若填妥表格，更可把相關文件直接交由中心職員處理，省略排隊時間，中心職員會在手續完成後聯絡市民。

已加派人手進行分流服務市民

服務商又稱，了解並知悉現時職業司機欲盡快辦理手續，已加派人手在服務中心進行分流，盡力為市民服務。此外，鼓勵想申請車輛貼的人士，經易通行網頁或手機應用程式辦理 。

對於有的士司機工會要求，向的士司機派發首張司機卡。「易通行」隧道費服務商整理「懶人包」資訊顯示，每部登記車輛首張「車輛貼」都是免費，車主取得「車輛貼」後，務必要開立易通行戶口，並掛上繳付隧道費的帳戶。

若未及申請「車輛貼」可在行車14天內繳交

未及時申請「車輛貼」，同樣可以通過隧道，因為「易通行」的車牌識別系統會知悉車輛已通過隧道，車主只要在14個工作天內繳交隧道費便可，否則會有附加費。

「易通行」首階段實施日期是本月26日，於青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）採用，暫時未有「車輛貼」的車輛，通過尚未實施「易通行」的政府收費隧道時，仍然需要在收費亭繳費，或沿用「快易通」的收費貼。「快易通」與「易通行」是兩套獨立的系統，不會重覆收費。