易通行｜的士業界批申請涉幾部份感混亂　促當局免費派首張司機卡

運輸署宣布青沙管制區會在2月26日上午5時改用「易通行」不停車繳費系統，取消所有人手收費亭及「快易通」車道，相關系統將逐步在其他隧道實施，的士業界批政府推行過急。汽車交通運輸業總工會的士司機分會副主任勞士正今早（10日）在電台節目《千禧年代》表示，業界對改系統感困擾，覺得申請「好混亂」，並提到車主首張車輛貼由當局免費派發，但司機申領司機卡卻要支付120元，令司機們感到不公平，促當局免費為的士司機派發首張司機卡。



▼將貼「易通行」繳費貼以應對遙距繳付隧道費▼



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據「易通行」網站資料，在的士等商用車輛的申請安排中，有「車主/車行」及「司機」兩個登記指引。司機需要安裝「易通行」手機應用程式，以開立「商用車司機」戶口，並設立付款方式；同時有提及「商用車司機卡」及「商用車司機卡底座」的兩件式裝置，讓車行和不同司機分拆隧道費。

勞士正表示，的士業界特別是的士司機對相關安排感困擾，覺得申請涉及幾個部份「好混亂」，坦言的士司機「唔係個個叻玩手機，有啲甚至無智能手機，仲係用緊最古老個隻。」

汽車交通運輸業總工會的士司機分會副主任勞士正。（資料相片／余俊亮攝）

勞士正又提到，認為的士司機申領司機卡需要支付120元，但車主首張車輛貼則由當局免費派發，涉及「公平處理方法」，有不少司機認為做法不公平，「點解要收我120蚊呢，點解唔可以免費發畀我?」他期望政府可以同樣方式處理，免費派發首張司機卡。

他也提及，有些司機是做替工，有機會每日架駛不同車輛，容易遺漏司機卡，惟現時業界都不知道如果遇到這些情況，要怎樣處理，或到哪裡補領司機卡。他認為，司機卡確實是較方便的方法，惟其120元的申領費用成為阻礙，他也曾聽聞有同行買不到司機卡，料因個別銷售點未能及時補貨。

尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道來回方向及其連接道路將會由2月26日凌晨二時至上午五時臨時封閉，以方便進行關閉收費亭設施。（運輸署圖騰）

勞士正表示，不少的士司機現時仍在觀望，未決用哪種方法繳付隧道費，「如果司機唔做嘢，的士過隧道入車主數，車主要check邊個司機又要對。」

勞士正又提到，的士司機也擔心轉用新系統後，車輛經過隧道不會再有繳費的動作，或令部份乘客或遊客誤以為經過隧道是免費，擔心會令司機及乘客之間的糾紛增加，促當局在隧道入口左右兩邊設大型顯示屏展示收費，「等個客睇到，佢以為免費好大件事。」

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