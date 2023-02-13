無屍命案｜為妻與情婦分手　一個月後已忍唔住　被告強調兩個都愛

已婚證券公司前董事涉殺死情婦後棄屍，案件今（13日）在高等法院續審，前董事出庭繼續自辯。他自言至今仍愛著現已離婚的妻子，但在妻子發現其出軌後，開始仇視他，並會經常檢查被告的行蹤，更曾服用安眠藥自殺；被告另指在與死者分手後仍愛著對方，仍會發訊息予對方查看狀況，一個月後更「忍唔住」再與其見面，但強調兩人再無親密舉動。



被告陳文深，49歲。他被控於2011年10月6日謀殺秦嘉儀（33歲）。

死者秦嘉儀。(資料圖片)

與秦分手後即回家箍煲

被告上周自辯提到他被妻子發現有外遇後，便向秦提出分手，他今說，分手當晚，他回家想與太太「箍煲」，自言和秦只是「玩玩下」及不會再見。惟太太不信，開始仇視及冷待他，又不讓他在睡房休息，外出時會經常打電話檢查其的行蹤等，對被告造成很大的壓力。

妻服藥自殺說：你唔愛我啦

大概在兩星期後，太太打電話到公司找他，他當時工作並不順利，語氣不太好地回覆：「唔好煩我啦，俾我靜下啦！」然後收線。被告回家後，他便發現太太半昏迷地坐在地上，喃喃自語：「你唔愛我啦…」，身旁有樽藥瓶，被告見狀立即送太太到醫院。太太翌日在醫院醒來，哭著向他說：「你做咩要救番我…你唔愛我啦…」，被告強調還愛妻子，叫她不要再做傻事。被告在庭上自言，時至今日仍十分愛太太。

秦多番要求最終忍唔住見面

被告續指，他在與秦分手後約一個月，當時他感到很不開心，仍很愛秦。故在秦多番要求下，最後「忍唔住」去見秦。被告自言：「我好軟弱，但真係好掛住佢。」但強調兩人自分手後再無有過親密舉動。

秦曾說單位有二人回憶不想留下

被告另提及，他之後曾提醒秦要為自己打算，日後不會再畀錢她，但他以秦名義購下的單位，他亦不會取回。但秦聞言後並不開心，更指單位令她想起兩人的回憶，不太想留在單位內生活。秦之後表現更越來越不開心，沒有動力，也不會清潔打掃，並開始不斷食煙及喝酒。

審訊午續。

案件編號：HCCC130/2021