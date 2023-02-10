無屍命案｜事主開房拒收肉金　強調唔係為錢　被告覺虧欠成婚外情

已婚證券公司前董事涉殺死情婦後棄屍，案件今（10日）在高等法院續審，前董事出庭自辯，透露因工作繁重影響婚姻，夜總會消遺時認識死者秦嘉儀。有次二人到酒店發生性行為，秦事後拒收肉金並稱：「唔係為錢。」董事稱他雖覺虧欠了妻，但也覺虧欠了秦，之後便與秦發展了婚外情，秦亦不介意當第三者。他稱當時很愛秦，認為若可瞞著妻子，可繼續照顧秦。惟最後仍被妻子發現。



工作繁重對婚姻有一定影響

被告陳文深，49歲。他被控於2011年10月6日謀殺秦嘉儀（33歲）。被告今作供時透露，和妻子結婚後，育有兩名兒子。此外，他的證券公司董事工作繁重，對於其婚姻有一定影響，和妻子溝通不足。

任夜店女公關時與已婚的被告陳文深發展婚外情。（資料圖片）

為擴闊社交圈子到夜總會消遺

他當時為擴闊社交圈子，於2006年開始到夜總會消遣，因此認識任公關的死者秦嘉儀。他指秦性格開朗及健談，當時未知道對方的負面性格。

性關係後事主拒收肉金

被告於2008年某晚飲醉後，和秦到酒店發生「開房」，首次發生性關係。他事後原打算支付肉金，惟對方拒收下，強調「唔係為錢」。被告對妻子感內疚，同時亦覺得虧欠了秦，之後常約秦用膳，亦送禮物予她。他和秦發展婚外情，而對方亦不介意當第三者。

被告陳文深在淘大花園買了一個單位給秦嘉儀，以表示其愛意。（資料圖片）

買單位列秦為保單受益人以示愛意

被告續指，以秦的名義，替對方購入牛頭角淘大花園某單位。同時，他亦購買人壽和基金保險，受益人均為秦。他解釋，此舉是表達其愛意，同時令對方安心。此外，被告每月額外給予8、9千元予秦。

太掛念秦致電時被發現

被告承認當時愛秦，和她一起可以放下不快事。他當時想，若可瞞住妻子，便能繼續照顧秦。但於2011年3月，被告因太掛念秦，在家中致電對方。他以為妻子已入睡，但他在通話途中，驚覺妻子目睹他講電話。隨即掛斷電話並入睡，惟妻子翌日質問他時，終和盤托出有婚外情，但強調和秦只是「玩玩吓」，求妻子原諒。

被告同日找秦，透露兩人的婚外情遭妻子發現，並提出分手。秦聽罷請求不要分手，寧可減少見面。

案件編號：HCCC130/2021