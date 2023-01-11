立場新聞｜鍾沛權稱國安法後不刊倡港獨文章　蘋果被控後難判斷

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站的註冊公司，被控串謀發布或複製煽動刊物，案件今（10日）在區域法院續審，鍾繼續自辯。鍾稱，《立場》堅持報道事實，如他們從未有寫831太子站有人死亡，因沒有相關事實支持；即使《港區國安法》立法之初，亦不覺得有太大改變，但他們亦不會刊登倡港獨的文章。他提到《蘋果日報》多名高層，包括其妻陳沛敏被捕時一度哽咽，稱感到實質威脅，覺得已無法判斷那些文章犯法。他亦曾想過結束《立場》，但始終捨不得。後來他要常到獄中探妻而辭掉工作，由林代其職位，他形容林是「好好嘅同事」，「願意冒呢個險」，對林被捕感「意外」，並說：「呢啲文章唔應該係佢嘅責任。」



選材主要考慮是否關乎群體福祉

鍾沛權續指，他在選材上會考慮該議題、主張是否關乎群體共同福祉，當中可能正確或不正確，但群體起碼有知情權，更有權參與討論及給予意見，故作為媒體便應報道。提及專題報道，鍾指此欄目的報道較深入和長篇，目的是就爭議較大的議題作全面深入報道和解說。雖然不是能為每一個議題都提出結論，但起碼可向讀者呈現該如何去理解事件，並做到文章在過了數十年後仍值得閱讀，鍾形容此做法屬：「寫緊歷史的初稿」。

次被告鍾沛權稱曾想過將立場結業，但始終唔捨得。(資料圖片/劉安琪攝)

從未指831太子站事件有人死亡

辯方之後展示《立場》出版的特刊《立誌》，當中的〈序〉提及：「我們將繼續以筆桿書寫真相，以真相追求公義」。鍾指此特刊內容是2019年後《立場》文章、報道的輯錄，估計印了3000份，以送給每月捐款達某個金額的會員，目的正如刊物中〈序〉所言。鍾另指，真相對所有新聞工作者均是最基本要求。他舉例指，《立場》從不會指831太子站事件中有人死亡，因為無相關確實證據。但他們有嘗試去追查，雖然最後未必找到真相，但過程中遇到的困難和反映出的問題亦十分重要。

國安法後不會登倡港獨的評論文章

鍾續指，《立場》在《國安法》立法之初亦無甚改變，他們仍覺得如實報道政治主張屬新聞自由，但如若評論文章提倡港獨或中國領土分離主義均不會刊登。鍾自言有一段時間仍想維持過去的編採方針，即使是一些要求政權更替、抨擊官員等文章，只要不會引起暴力，他覺得在言論自由下應容許刊出。

鍾沛權作供時提及其妻陳沛敏(前)被捕時一度哽咽。(資料圖片)

蘋果高層被捕後感到具體威脅

鍾在提及其妻陳沛敏及多名《蘋果日報》高層被捕時一度哽咽。他稍作休息後稱，《蘋果》被控一事，令《國安法》帶來的威脅和具體壓力，他當時開始考慮該如何去保護同事，他首先決定將所有評論文章「一刀切」下架，但這不代表他認為文章有問題，只是當時已「判斷唔到有咩文章犯法」。

每天探妻子未能履行總編輯職責

辯方隨即提問為何《立場》當時仍不選擇結業，鍾直言：「唔捨得、唔甘心」，他們仍認為工作有意義、有意思，是對公民社會和國家有利，自覺「由始至終冇乜嘢做錯過，做咗啲咩應該俾法律追究」。直至2021年10月，鍾每天都要去探望被還柙的妻子，未能履行總編輯的職責，當時曾認真考慮過結業，但「唔捨得」。

鍾沛權又稱，對林紹桐被捕感意外，又指涉案文章應並非由林負責。（資料圖片）

令林冒險覺唔好意思

鍾表示，他當時雖然認為辭職與否對其將來會面對的事情分別不大，但為了減少家人憂慮仍決定辭職。鍾再度語帶哽咽，指當時有一位「好好嘅同事」林紹桐「願意冒呢個險」。鍾自言感到十分「唔好意思」，因為他並不想同事冒險，當他得知林也被捕時感到十分「意外」，並說：「呢啲文章唔應該係佢嘅責任，點解要拘捕埋佢？」鍾亦自感「保護唔到所有同事」。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022

控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章。(詳看下圖)