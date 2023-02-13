無屍命案｜妻與情婦皆抑鬱　被告稱感壓力到頂點　決上情婦家一次

已婚證券公司前董事涉殺死情婦後棄屍，案件今（13日）在高等法院續審，前董事出庭自辯。他透露，當時他妻子及情婦秦嘉儀都患上抑鬱症，妻子要求他不要再見秦，秦亦一度跳樓尋死，被告因而感受壓力去到頂點，但最後考慮到不能了秦而放棄整頭家，並謂：「我愛嘉儀，佢唔係普通朋友，打個電話、傳個訊息就可以結束到。」終決定提出不再與秦見面。



被告陳文深，49歲。他被控於2011年10月6日謀殺秦嘉儀（33歲）。

死者秦嘉儀。（資料圖片）

兩女曾見面妻罵秦是免費雞

被告下午續指，秦飲酒問題越加嚴重，有時醉酒後會致電公司找被告。被告憶述他曾因開會未有接聽電話，秦便發訊息稱會致電被告太太，並說：「同佢講我地有幾甜蜜。」被告事後得知，太太早前曾聯絡過秦，稱想了解事情經過，秦指其太太曾罵她是「免費雞」。兩人有聯絡的這段時間，正是被告太太割脈自殺的時間。

想緩慢溫和地與秦分手

被告稱，當時是希望能緩慢、溫和地和秦分開。至8月尾，他向秦提出減少見面，秦便情緒激動，衝到窗邊開窗。被告擔心她會做傻事，立即把她拉回，解釋指只是想秦變獨立，而非以後都不理她。

秦自覺癲癲地曾稱想殺被告

被告曾建議秦見心理醫生，秦稱多見被告就會開心，拒絕求診。後來有一日，秦突表示想看醫生，自言情緒有問題、「癲癲地」，有時甚至想過要殺死被告。被告聞言幫她找醫生，醫生診斷秦患有抑鬱症，但不需要服藥。

一時想挽救婚姻一時又想幫秦

後來，被告發現太太也因事件患上抑鬱症，太太稱為了兩個孩子，會嘗試原諒被告，但要被告不要再和秦見面。被告自言當時一方面想挽救婚姻，一方面又想幫助秦處理情緒問題，因而身心俱疲。

與秦非打個電話可結束的朋友

他明白結束與秦的關係對他及其家庭而言是好事，並稱：「我愛佢但又唔可能為咗佢唔要屋企。」又自言：「我愛嘉儀，佢唔係普通朋友，打個電話、傳個訊息就可以結束到。」故他最終決定到秦的家中說清楚。

審訊明續。

案件編號：HCCC130/2021