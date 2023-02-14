無屍命案｜婚已離母已逝　被告覺無束縛可認殺人　對情婦的愛不變

已婚證券公司前董事涉殺死情婦後棄屍，案件今（14日）在高等法院續審，前董事續自辯。他自言在死者秦嘉儀死後，他與妻子的關係有好轉。他曾涉案被捕，因不想再摧毀與妻子的關係，又怕妻子受不住打擊，選擇在庭上說謊。後來案件發還重審，他已與妻子離婚，母親亦不在人世，自覺再沒有束縛，便改口認有殺秦。他又承認因懦弱而讓秦以為他們可重修舊好，結果對雙方都造成傷害。他又稱11年來都無法忘記秦的死，亦不曾停止愛過她。



被告陳文深，49歲。他被控於2011年10月6日謀殺秦嘉儀（33歲）。

被告陳文深稱，事隔11年，仍無法忘記秦的死，亦不曾停止愛過她。（資料圖片）

見秦沒有反應才知出事

被告稱，案發當日他大力按著秦的口鼻時，突然發現秦變得安靜，便說：「你唔打我，我放手啦。」然後立即衝入洗手間，但見秦仍沒有動靜。他初時以為秦只是想嚇他，他回去看秦時，發現她嘴巴半合，眼睛閉上，不斷推她也沒有反應，才驚覺出事。

被告稱他有為秦進行心外壓，直至秦的臉部變色，才知道秦因其大力按著其口鼻致窒息而亡。他當時感到害怕、傷心和絕望，腦袋一片空白，整個人「無左動力、好似散晒咁」。

知秦無法救回曾想一走了之

他稱當時有考慮要否召救護車，但知道秦已「救唔番」，更甚的是他明白自己做了一些可怕和恐怖的事，這些事均難以向他人解釋，又考慮到其妻子及兒子會因他出事而無人照顧，因而打算一走了之。

營造秦已搬走的錯覺後棄屍

惟途中被告驚覺屍體不處理會被發現，便嘗試將秦放入尼龍袋，但不成功。他之後收拾個人物品丟棄後，到超市買了四卷保鮮紙，並用保鮮紙包住秦的屍體，之後放入尼龍袋，並把秦的私人及重要物品丟棄，又取走秦的兩張電話卡，營造秦已搬走的錯覺後離開。翌日，他再開車到涉事單位，用手推車將屍體搬走，並把屍體棄於將軍澳垃圾場。

秦死後一個月與妻修補關係

被告稱，秦死後一個月，他與妻子一同到日本修補關係，翌年兩人關係好轉。事後半年，被告一度被捕，但獲無條件釋放，妻子亦相信他與秦失蹤的事無關。公司又讓他暫時停職，他因而有更多時間陪伴家人，不久後與妻子回復親密關係。

有一絲希望能保與妻關係仍會說謊

被告於2013年再被捕，妻子在其扣留初時仍十分支持他。被告在庭上稱，當時他十分想與母親、妻子及兩兒子好好生活，不想再摧毀與妻子的關係，害怕她會再出現精神問題，亦深知若妻子知道真相必定不會原諒他。故時雖知道要撇清殺害秦的嫌疑很難，但只要有一絲希望，仍然選擇說謊。被告說：「我面對唔到呢樣野，我知好蠢，但我當時否認殺咗嘉儀，我隱藏晒所有野，講左啲好蠢的大話。」

無望與妻團聚決定認罪

但到了2016，妻子表示為讓兩名兒可以過一些正常生活，也讓她展開新生活，決定與當時正在服刑的被告離婚。被告沒有嘗試挽回妻子，因為他當時只希望妻子能夠開心。及至2017年案件發還重審，他的母親已離世，他已沒有任何束縛了，自知無可能再與妻子等團聚，便決定認罪。

怕別人不接受未透露被挑釁詳情

對於要否在庭上坦白因被秦挑釁才失去自制能力感掙扎，他害怕他人不明白：「一個人失控後可以做啲咁恐怖的事。」他又害怕他人不接受他原是一個不使用暴力、斯文的人。因此，他最後只承認殺死秦，未有透露被挑釁詳情。

11年來無法忘記秦

被告最後稱：「如果我同嘉儀好地地，點會無端端做啲咁既事？」他承認因懦弱，未能及時離開秦，讓秦以為兩人有一日可重修舊好，自言當時只是想幫秦，沒有想過會害死她，現感到十分後悔，又謂：「11年嚟，我都無辦法忘記。」被問及不離開秦的原因，被告稱因為初時仍愛她，仍想繼續見她，後來見到秦情況變差感內疚，認為自己有責任幫她變回過去「活潑開朗」的秦。

案件編號：HCCC130/2021