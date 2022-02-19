觀音借庫2022留意4大吉時　東華取消現場借庫　3間廟宇將網上開庫

【觀音借庫／2022年／華人廟宇委員會／東華三院／虎年／吉時／嚦咕嚦咕新年財】每年的農曆正月廿六，都有不少善信湧到觀音廟通宵排隊借庫，祈求討得一封「億元」利市，以期得到觀音菩薩的關照，全年都可以財運亨通。不過今年因應新冠疫情影響，不少觀音廟均取消現場開庫服務，其中東華三院僅開放3所廟宇作網上開庫；華人廟宇委員會轄下廟宇則只開放「代客借庫」。有興趣者不妨留意以下介紹，並且擇定吉時借庫。



農曆正月廿六是「觀音開庫」的日子，善信都趕著前去參拜，祈求財運亨通。（資料圖片）

觀音善心借財運

「觀音借庫」起源眾說紛紛，其中以羅漢考驗觀音的傳說最爲人熟知。相傳觀音未得道時，天上有羅漢爲考驗其善心，化身爲五百位和尚到人間化緣討食物。觀音為此開倉庫提供齋菜予他們享用，後來演變成民間一年一度觀音借庫習俗。

每年的觀音開庫，都定於農曆正月廿六日（今年為2月26日）子時開始（即晚上11pm至凌晨12:59am）。善信在廟內的預設箱中抽出字條，字條上的數目為觀音大士借出的銀碼，一般下限是3000萬，上限為10億。

銀碼愈大，代表新一年的財運愈好。許多人為抽到大額銀碼，都會在擇定吉時抽取字條，以期「借」得大銀碼，在新一年多方面都可以稱心如意。

👇👇👇按圖了解2022年觀音借庫4個吉時👇👇👇

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有借有還

所謂「有借有還方為上等人」，善信向觀音借庫後，務必記得「還庫」酬謝神恩。還庫儀式一般會在農曆12月，但屆時不一定要回到觀音廟，亦可選擇在家中還庫。

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每年都有善信到各區觀音廟「借庫」，以下廟宇是其中較熱門的選擇。

紅磡觀音廟

大坑蓮花宮

筲箕灣天后廟

筲箕灣譚公廟

土瓜灣天后廟

華人廟宇推「代客借庫」

不過今年因應疫情影響，不少廟宇均實施特別借庫服務。其中華人廟宇委員會宣布，轄下廟宇取消親身借庫安排，並由下列廟宇會提供「代客借庫」服務。善信可由即日起至2022年2月26日透過Whatsapp／Wechat預約於開庫日期後領取借庫物品。

👇👇👇華人廟宇委員會各廟宇預約詳情如下：

（華人廟宇委員會網站截圖）

東華三院推「網上摸庫」

東華三院轄下有5間舉辦觀音開庫活動的廟宇，惟今年因應疫情防控考慮，宣佈取消該5所廟宇之現場「觀音開庫」活動，包括上環列聖宮、慈雲山觀音佛堂、山東街水月宮、油麻地福德祠及油麻地社壇，而其中上環列聖宮、慈雲山觀音佛堂、山東街水月宮的網上「觀音開庫」服務則維持正常舉行，由善信親自進行網上「摸庫」。

因應疫情防控考慮，東華三院宣佈取消該5所廟宇之現場「觀音開庫」活動。（東華三院Facebook圖片）

網上摸庫流程

由即日起至2022年2月26日正午6時，進入東華三院廟宇及祭祀服務網站登記成為會員，並登入揀選「登記廟宇服務」，在心水廟宇中選用代善信借庫或還庫服務。

已登記借庫服務之善信，可以於2022年2月25日晚上11時起，於東華三院廟宇及祭祀服務網站進行網上「摸庫」，並即時得知「摸庫」結果。

是次網上「摸庫」全程可由善信親自進行，故此屆時東華三院並不會進行任何網上直播。如需於「觀音開庫」前進行還庫，善信亦可於網上登記，由東華三院代為進行。

👇👇👇詳情請參閱網上觀音開庫登記步驟教學👇👇👇

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