走私貓狗肉｜香港立法禁食70年　仍有人貪狗肉香　全國禁食無進展

《香港01》獨家揭發，有持牌新鮮糧食店走私及違法出售貓狗肉，有執法部門曾收到投訴，但仍無法處理。有立法會議員認為，事件反映執法部門抽查的密度和網絡不夠細緻，認為部門需加強巡查及執法。

香港立法禁食貓狗逾70年，過去曾有零星涉食用或管有狗肉而遭檢控的個案；而內地廣東有兩城市已完成立法，亦出現全國禁食的討論，惟仍有不少人表明反對。



本港有持牌新鮮糧食店本港有持牌新鮮糧食店以「G」及「M」作代號，出售由內地走私到港的貓狗肉。（夏家朗攝）

《香港01》揭發，本港有持牌新鮮糧食店自內地走私貓狗肉到港出售，更有人以微信帳號宣傳，並上載多條烹煮貓狗肉的影片。食環署雖曾接獲相關投訴，但因派員巡查時無發現，事件最後不了了之。

港區人大代表、立法會議員陳勇表示，相信涉事商戶違法出售貓狗肉並非「一次半次」，認為個案顯示執法部門抽查的密度和網絡未夠細緻，需加強巡查及執法。他又指，食用貓狗肉違法之餘，走私食品衞生存疑，呼籲市民切勿嘗試。

港區人大代表、立法會議員陳勇認為，有商戶違法出售貓狗肉，顯示執法部門抽查的密度和網絡未夠細緻。（資料圖片／廖雁雄攝）

五年成功檢控一人

過去五年，漁護署曾就一宗違反《貓狗規例》的個案成功提出檢控，有關個案涉及一人；警方則表示，未有備存涉違反《貓狗條例》或《貓狗規例》的數字。

海關截獲的入口走私肉類在疫情期間飆升。2018至2020年間，海關檢獲的入口走私肉類不足0.5噸，但2021年檢獲的入口走私肉飆升至逾6噸，全部來自內地。到2022年，檢獲的入口走私肉更升至35噸，其中來自內地的有7噸。

海關指，一向應用風險管理及情報交流和分析打擊各類型走私活動。根據《進出口條例》，走私屬於嚴重罪行，一經定罪，最高可判被罰款200萬元及監禁七年。

▼「G肉」▼



+ 1

▼「M肉」▼



1950年代起禁食用

早於1950年代，香港為了杜絕瘋狗症訂立《貓狗條例》，明文禁止屠宰、出售及食用貓狗，管有貓狗屠體意圖食用亦違法。雖然《條例》在1990年代曾被修訂，但仍保留禁食貓狗條款，據法例167A章《貓狗規例》，違者最高可被罰款5,000元及監禁6個月。

立法至今逾70年，香港鮮有發現商戶出售貓狗肉，但近年仍出現零星涉食用或管有狗肉而遭檢控的個案。

▼2020年新田老翁徒手挖狗屍內臟▼



+ 3

2020年老婦走私狗肉來港被捕

2020年1月，一名76歲女子涉於內地購買狗肉後偷運回港，並於葵涌葵盛東邨商場一間餐廳，與一名77歲老翁交收。餐廳有食客聽到二人對話後報警，二人涉管有狗隻屠體被捕。

同年，元朗一名70歲退休男人徒手扯出被車撞斃唐狗的內臟，並放入膠袋企圖帶走。該名男子在途人要求，並收取100元後交出內臟，事後被捕，審訊後被裁定企圖使用狗肉作食物罪罪成，判監五天，緩刑一年。男子不服定罪提出上訴，但去年遭高等法院駁回。

▼2016年《香港01》記者直擊廣西玉林狗肉節▼



+ 4

走私肉來源地開平就有狗肉節

至於內地，一直有不少人食用貓狗，記者從持牌店購入的走私貓狗肉，來源地開平亦有舉辦狗肉節。

而內地最著名的是每年6月的廣西玉林狗肉節，《香港01》記者亦曾到當地採訪，看到市集有人出售已屠宰的狗隻，亦有檔口出售一籠籠的活貓狗，現場逼滿了買家，有愛護動物人士嘗試付款救狗，但被人坐地起價，更有人被打。

僅深圳珠海立法禁食

2020年深圳及珠海立法禁止食用貓狗，是內地僅有兩個禁食貓狗的地方。深圳市人大常委會法工委負責人於通過立法後指，貓狗是寵物，禁食寵物是是許多發達國家及香港、台灣等地的通行做法，形容是「現代人類文明的要求及體現」。

同年，農業農村部就可食用動物名單徵求意見時，曾指狗已從傳統家畜「特化」為伴侶動物，不宜列入畜禽管理。

不過，全面禁食貓狗的議題在內地仍引起不少爭議，反對的人為數不少，民建聯曾兩度在兩會上提出全國禁食貓狗議案，至今都未有進展。陳勇引述中央政府部委，指希望逐漸改變市民的飲食習慣，透過法例及教育，避免內地市民再食用貓狗肉。