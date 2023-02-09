走私貓狗肉・01獨家｜直擊持牌食店售M肉、G肉　化驗證為貓狗基因

香港立法禁食貓狗肉逾70年，但近日有人以「M」和「G」作代號，從內地走私已煮熟的貓狗肉到港，更在持牌新鮮糧食店出售。《香港01》放蛇取得有關可疑肉類，交由實驗室檢驗，並證實是貓肉和狗肉。店舖負責人回應時，仍神色自若地否認指控，稱自己的生意正當。

食環署證實，去年曾收到兩宗關於涉事店舖賣狗肉的投訴，但因巡查時無發現而不了了之，店舖新搬入的舖位，亦尚未取得所需牌照。



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微信大賣廣告 展示炒製「M肉」「G肉」影片

通訊軟件微信上有內地帳戶聲稱，可以將家鄉土產由開平直送香港，但賣的除了冰鮮家禽、蔬菜、兔肉和羊肉外，還有「M肉」和「G肉」。

「M」和「G」並非神秘新物種，而是香港禁食的貓和狗。該帳號上載了多條烹煮肉類的影片、準備發貨的盒裝肉類照片，及貨物運抵香港的影片，更聲稱佐敦新填地街一間店舖有售貓狗。

聲稱賣「M肉」和「G肉」的店舖，面積只有約100呎，狹窄的舖面放置了多個凍櫃。（香港01記者攝）

記者放蛇買肉 店主：不要太張揚

涉事店舖只有約100呎，狹窄的舖面放置了多個凍櫃，不時有人進店光顧，並以家鄉方言與中年負責人傾談。

記者以顧客身份查詢是否有售賣貓狗肉，負責人略顯避忌，壓低聲線教導：「這個（狗）你可說『香肉』。」他提筆在便條紙寫上一個「香」字，接着又寫了個「M」，「貓你就說『M』，『M肉』。」問及購買會否犯法被捕，他只笑道「當然不要太張揚」。

店舖負責人承認，以「M」和「G」作代號，出售來自內地的貓狗肉。（香港01記者攝）

每斤100元 店主：「好多人食」

負責人指，肉類在內地已烹煮好，並在冷凍後送港，說着他在凍櫃中取出真空包裝「G肉」展示。他指貓、狗肉每斤分別售100元，每種肉最低消費200元，又指店舖未必常有存貨，需事先查詢及訂購。

涉事店舖持有食環署發出的新鮮糧食店牌照，負責人指署方曾收到舉報，指控店舖出售貓狗肉，惟當時食環人員在店內無搜出相關物品，最後不了了之。店舖事後仍低調接受訂購，負責人又稱很多人向他買貓狗肉：「很多人吃，香港不賣而已。」

記者以顧客身份查詢，負責人即時從凍櫃取出一包「G肉」展示。（香港01記者攝）

炒製煮熟後冷凍運港 陣陣羶味

記者嘗試落單訂購，隔日就收到通知指可以取貨。兩種肉類分別被裝入透明膠盒，包裝標明「G肉」及「藥材燜M肉」，但無成份及食物標籤。

處於冷凍狀態的肉類傳出陣陣羶味，據店舖介紹，解凍加熱肉類後就可以食用。

兩種冷凍肉類傳出陣陣羶味，包裝上標明是「G肉」及「藥材燜M肉」。（夏家朗攝）

▼「G肉」▼



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疑有狗尾、幼肋骨 記者拍攝後已銷毀

「G肉」似是加入柱候醬烹煮，加熱後散發濃烈的醬料味，部份肉塊上有淺色毛髮；有部位呈長條形，亦有一截懷疑是狗隻的尾巴。

「M肉」就加入了藥材燜煮，聞上去味道不及「G肉」濃，顏色亦較淺。

兩種肉類的骨頭分佈及大小，明顯與一般食用的家禽及家畜有別。有關肉類都無被食用，並已在完成拍攝後被銷毀。

▼「M肉」▼



化驗機構證實為貓狗肉

《香港01》委託海康生命科技檢驗有關肉類，經凝膠電泳（Gel electrophoresis）實驗後，證實兩種肉類分別含有貓及狗基因。

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海康生命科技實驗室技術員彭頌謙解釋，每個物種的基因排序都不同，提取出來的基因碎片重量亦各異，在實驗中會以不同速度在凝膠上游走。他指，從記者買來的樣本中提取的基因，在實驗中分別與含貓及狗基因的陽性對照，顯示相同的光譜排列，證實樣本為貓狗肉。

《香港01》委託海康生命科技檢驗有關肉類，證實兩種肉類分別含有貓及狗基因。（盧翊銘攝）

賣狗肉者神色自若否認

《貓狗規例》明文禁止屠宰、出售及食用貓狗，違者最高可被罰款5,000元及監禁6個月。

就實驗結果，記者表明身份到店舖查詢，涉事店舖近日剛換了面積更大的舖面，當日向記者出售貓狗肉的負責人神色自若，否認所有出售貓狗肉的指控，稱店舖只有賣家禽，即使記者提到有影片作證，他仍表示「是嗎？不可能。」他又否認走私，稱是正當生意。

另一名亦自稱是店舖負責人的男子，亦連番否認有賣貓狗肉，但在記者追問下急步離開。

食環署兩度收舉報 巡查後無發現

食環處回覆證實，曾於2022年5月及10月，各接獲一宗有關該涉事店舖處所懷疑售賣狗肉的投訴，惟派員巡查並無發現。署方又指，處理首宗投訴時，發現有人無牌經營新鮮糧食店，遂向有關店鋪東主提出檢控。

該店舖後來獲發暫准新鮮糧食店牌照，但去年12月已結業。至於店舖新搬入的舖位，食環署指剛接獲並正處理該處所的牌照申請，接獲記者查詢後，曾多次派員巡查，但發現店舖正在裝修，並未有營業。署方指，會繼續留意有關處所，若發現有人無牌經營食物業，會根據《食物業規例》向經營者採取執法行動。

2月初，記者再去兩間店舖視察，舊舖位無開門，仍張貼了搬遷啟事；新舖就落閘無營業，但舖內有人。

涉事店舖近日剛換了面積更大的舖面營業，但食環處回覆指，該處所當時未領取有關牌照。（馬楚烽攝）

海關指，根據《進出口條例》，走私屬於嚴重罪行，一經定罪，最高可判被罰款200萬元及監禁七年。警方指，油麻地分區過去12個月並沒有接獲相關投訴。

漁護署回覆指，截至今年1月15日，並無接獲有關個案的投訴。署方又指，如接獲相關投訴，會派員到有關處所進行調查。如發現有人違反《貓狗規例》，會採取執法行動。