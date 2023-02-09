走私貓狗肉｜曾查舖無發現　01揭發後漁護食環檢懷疑貓狗肉化驗

《香港01》獨家揭發，有持牌新鮮糧食店出售走私貓狗肉。食環署曾兩度收涉事店舖賣狗肉的投訴，指巡查時未有發現售賣狗肉的情況。

報道周四（9日）刊登後，漁護署於深夜發稿，指同日與食環署聯合展開突擊行動，在油麻地一間店舖內檢取懷疑狗肉或貓肉作進一步調查。不過，食環署至今都無回應收到投訴後，有否將個案轉交予警方及漁護署跟進。

報道刊出後，引起社會各界關注，有立法會議員去信環境及生態局局長謝展寰，要求局方嚴肅跟進事件，及加強巡查執法。非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪斥執法部門不重視舉報，愛護動物協會強烈譴責懷疑販賣貓及狗肉的店舖。



《香港01》獨家揭發，佐敦新填地街有持牌新鮮糧食店出售走私貓狗肉。（馬楚烽攝）

漁護署、食環署聯合突擊行動

《香港01》周四（9日）獨家揭發，有持牌新鮮糧食店出售走私貓狗肉。漁護署於同日深夜11時33分發稿，指即日與食環署聯合展開突擊行動，在油麻地一間店舖內檢取懷疑狗肉或貓肉作進一步調查。

漁護署發言人指，署方最近接獲報告，懷疑有人於油麻地一店鋪內售賣狗肉或貓肉作食物。漁護署人員在店鋪內檢獲懷疑用作食物的狗肉或貓肉，並已安排作化驗，如證屬實，會向相關人士提出檢控。另外，食環署人員亦在行動中蒐集證據，調查是否有人於上址無牌經營新鮮糧食店。

記者以顧客身份查詢，負責人即時從凍櫃取出一包「G肉」展示。（香港01記者攝）

食環去年兩度巡查無發現 記者放蛇店主大方展示

食環署去年兩度收涉事店舖賣狗肉的投訴，但指巡查時未有發現售賣狗肉的情況。然而，記者放蛇輕易買到，查詢時店主更即場開雪櫃展示

食環署並非《貓狗條例》的執法部門，《條例》列明漁護署署長可授權人員執法，亦列明警務人員有權執法。不過，食環署收到投訴後，有無轉介至兩個執法部門跟進呢？又有無嘗試放蛇呢？

《香港01》已就收到投訴後有否轉介執法部門、有否進行放蛇調查等問題，再向食環署查詢。

警方無回應有否收到食環署的轉介，只表示油麻地分區會了解事件，有需要時會與相關部門保持聯繫及跟進。

民建聯的立法會議員陳克勤在報道刊出後，去信環境及生態局局長謝展寰，要求局方嚴肅跟進及加強巡查執法。（陳克勤facebook）

《香港01》刊出報道後，民建聯的立法會議員陳克勤去信環境及生態局局長謝展寰，要求局方嚴肅跟進事件，加強巡查執法、抽驗入口食物，及聯同海關就走私入口食物執法。

非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪認為，能否打擊非法出售貓狗肉的事件及加強巡查，取決於政府的取態。（資料圖片／張浩維攝）

麥志豪斥執法部門不重視舉報

非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪認為，能否打擊非法出售貓狗肉的事件及加強巡查，取決於政府的取態：「如到場巡視無發現就不跟進，就證明執法部門對這個案不重視，覺得無所謂。」他又指，如執法部門有打算加強執法，相信警方有能力收集情報，知道香港什麼地方在賣狗肉，甚至狗肉來自哪裏。

麥志豪表示，香港非經常破獲有人出售或食用貓狗肉，只可先視是次個案為個別例子，「（售賣及食用貓狗）在香港法例下仍是犯法，尚有少少法例保護我們這文明社會。」不過，他指出香港的動物法例落後，希望未來修訂《防止殘酷對待動物條例》時，可同時修訂《貓狗條例》。

愛護動物協會強烈譴責

愛協強烈譴責報導中懷疑販賣貓及狗肉的店舖，並提醒市民，如發現有此類個案，請立即通知警方及漁護署，以便當局及時展開調查。

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