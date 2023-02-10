走私貓狗肉｜還原當局接投訴後大半年調查時序　01查詢逾月始執法

《香港01》獨家報道，有持牌新鮮糧食店出售走私貓狗肉，但原來食環署早於2022年5月就收到賣狗肉的投訴，這大半年有無調查呢？

還原從去年5月至今年2月的時序，食環署去年兩度巡查無發現有狗肉，表明「如發現會轉介相關部門」。食環署1月初接獲《香港01》查詢後，多次巡查舖頭，但發現無營業，亦在當時才將相關事宜轉介相關部門跟進，但漁護署直至周四（9日）報道刊出同日，才與食環署展開聯合突擊行動。

環境及生態局局長謝展寰今日（10日）表示，正向食環署了解情況及以往處理手法，但指食環署的調查不是特別針對貓狗，漁護署作為主要執法部門會加強執法。



2022年5月及10月食環署接獲懷疑賣狗肉投訴

巡查未發現賣狗肉 如發現會轉介

《香港01》記者1月3日向食環署書面提問，食環署1月6日回應指，「本署曾於2022年5月及10月各接獲1宗（共2宗）有關該處所懷疑售賣狗肉的投訴，並曾派員到該處所巡查，其間未有發現售賣狗肉的情況，但在處理首宗投訴時發現有人無牌經營新鮮糧食店，遂向有關店舖東主提出檢控。」

食環署當時有無轉介至《貓狗條例》的執法部門，即漁護署及警務處調查呢？署方指：「如發現有售賣狗肉或貓肉的情況，會轉介相關部門跟進。」

1月6日食環署回應：

接獲01查詢後多次巡查 店舖裝修無營業

記者查詢後至回覆前，食環署有無再巡查呢？食環署1月6日的電郵這樣回答：「接獲 貴傳媒查詢後，本署多次派員到該處所巡查，發現店舖正在裝修，並未有營業。本署會繼續留意有關處所，若發現有人無牌經營食物業，會根據《食物業規例》向經營者採取執法行動。」

1月16日漁護署回應：

無接獲與查詢所指個案相關投訴

食環署非《貓狗條例》執法部門，該署將《香港01》的問題轉介至漁護署，記者亦單獨再向漁護署查詢，到1月16日獲得漁護署回應指：「截至今年1月15日，本署並無接獲與查詢所指個案相關的投訴。」但署方無表明有無巡查。

2月9日新聞公告：

漁護署、食環署聯合突擊行動 檢取懷疑貓狗肉

記者2月初再到訪該舖，鐵閘半掩，但看到裏面有人，到2月9日，《香港01》刊出獨家報道。

報道刊出後，漁護署同日深夜發稿，指當日與食環署展開聯合突擊行動，在油麻地一間店舖內檢取懷疑狗肉或貓肉作進一步調查。

2月10日食環署回應：

多次查無牌經營 01查詢後始轉介相關部門查貓狗肉

食環署今日終回應：「就查詢所指位於新填地街事涉處所的情況，本署1月初接獲傳媒查詢後，曾多次派員到該處調查是否有人於上址無牌經營新鮮糧食店，蒐證工作仍在進行中。若發現有人無牌經營食物業，會根據《食物業規例》向經營者採取執法行動。至於就所指處所懷疑售賣狗肉／貓肉的情況，本署當時已將相關事宜轉介相關部門跟進。」

環境及生態局局長謝展寰今日表示，食環署在事件中是調查肉類售賣，並非特別針對貓狗。（有線新聞圖片）

2月10日環境及生態局局長謝展寰回應：

正向食環了解處理手法 漁護是主要執法部門

2022年政府換屆改組，食環署由原食物及衞生局管轄，改至與漁護署一樣屬於環境及生態局管轄。

環境及生態局局長謝展寰今日出席活動後，記者追問「為何相關店舖已經營一段時間但當局都沒有發現？是否執法不力和疏於調查？」

謝展寰表示：「對於食環署的工作，我正向他們了解事件的具體情況，以及他們以往的處理手法。不過我想澄清一點，食環署在這方面的角色是針對肉類儲藏及肉類售賣方面，而不是針對貓狗方面。就貓肉、狗肉方面，大家可以看昨晚的新聞公報，漁護署是主要的執法部門，而漁護署也講得很清楚，對於違法售賣貓狗肉，他們的執法是不遺餘力，往後亦會加重他們工作的力度。」

民建聯的立法會議員陳克勤在報道刊出後，去信環境及生態局局長謝展寰，要求局方嚴肅跟進及加強巡查執法。（陳克勤facebook）

根據《貓狗條例》，漁護署署長可授權人員執法，亦列明警務人員有權執法。不過，食環署、漁護署及警方至今都無回應，食環署收到投訴後，有否將個案轉交予警方及漁護署跟進，及有否「放蛇」調查。

持牌食店出售走私貓狗肉事件引起各界關注，立法會議員陳克勤看過報道後，去信環境及生態局局長謝展寰，對事件表達關注。非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪斥執法部門不重視舉報；愛護動物協會則強烈譴責懷疑販賣貓及狗肉的店舖。

▼「G肉」▼



+ 1

▼「M肉」▼

