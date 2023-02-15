消息：醫管局研大灣區輸入1600病人服務助理　局方：不同途徑招聘

本港不同行業都出現人手短缺，t甚至影響民生。據了解，醫院管理局正籌劃引入外地勞工，從事非醫療專業工作，局內專責小組通過稍後逐步向勞工處申請，目標在大灣區輸入1,600人到公立醫院工作，擔當病人服務助理。



醫院管理局發言人回覆時未正面回應是否計劃輸入外勞，稱十分關注公立醫院的人手情況，「理解本港醫療行業整體出現人手短缺，正透過不同途徑盡量加強招聘員工」。



醫管局正就支援職系、即病房助理等員工的薪酬架構進行檢討。（資料圖片）

1200病人服務助理退休後以全職合約形式延任

消息指，醫院管理局計劃從大灣區引入1,600名外地勞工，到公立醫院工作，填補病人服務助理空缺，專責小組稍後會向勞工處申請。

醫院管理局發言人表示，現時有約17,000名病人服務助理。除在招聘平台進行招聘外，各醫院聯網定期有招聘日，並會透過退休後重聘計劃重聘合適人員。截至2022年12月，醫管局內有逾1,200名病人服務助理在退休後，以全職合約形式延任，該局也已制定一系列措施吸引和挽留人才。

發言人表示，十分關注公立醫院的人手情況，「理解本港醫療行業整體出現人手短缺，正透過不同途徑盡量加強招聘員工。」

發言人續指，醫管局會繼續密切留意人手安排及改善員工的工作環境，亦會檢視不同措施支援員工，會繼續推出更多不同方案，以加強招聘人手。

▼2022年3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



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勞聯副主席：可安排竹篙灣隔離人員就業

勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮同樣表示未曾聽聞相關消息，但她認為如消息屬實是「好離譜」，因上周竹篙灣隔離設備解僱逾千人，這班工友持有護理員證書，絕對適合出任病房助理，即本地市場有足夠本地人手應付需求，「你問下人哋都得啩，你問都未問。」她續指，除竹篙灣隔離設施，亞博也有一班持護理員證書的工友，同樣能夠勝任病房助理的工作。

工聯會副理事長：不能貿貿然輸入外勞

另一位勞顧會勞方委員、工聯會副理事長林偉江表示，暫未有聽到醫管局有意經「補充勞工計劃」輸入外勞的消息。不過他強調輸入外勞應按照原有機制處理，預先申請並由勞顧會審視是否本地工人已可應付，如在合理工資待遇下，仍未有足夠本地工人，方可考慮輸入外勞。

他續指，不能貿貿然因人手短缺便提出輸入外勞，相反應先做好薪酬待遇提升、本地培訓，考慮是否已完全釋放本地勞動市場，先做好這些才考慮輸入外勞。

醫管局正就支援職系、即病房助理等員工的薪酬架構進行檢討。（資料圖片／夏家朗攝）

起薪約1.7萬 中三程度可申請

翻查醫管局的2021-22年度年報，截至2022年3月31日，醫院管理局人手總數為89,812人，而其他、即包括護理支援、管理 / 行政及其他的人手為44,136人。據醫管局同期的另一份統計數字顯示，這44,136人的分布為：管理 / 行政人員人手為3,605人，護理支援人手有17,893，其他的人手有22,638人。

據醫管局的招聘站，一份於今年2月發出的職位空缺通告提到， 二級病人服務助理（內科）月薪18,335至22,916元，除執行直接及間接病人服務，也要分別協助醫生及護士診症、進行健康教育活動等。申請人需具備中五課程或具同等學歷，並持有認可之「健康服務助理訓練課程」或「醫護支援人員(臨床病人服務)」證書，以及要完成醫院部門的訓練課程。

而另一份同為今年2月發出的三A級病人服務助理(住院病人服務)的職位空缺通告，則列出月薪港幣為16,867至18,176元，職責包括為住院病人提供臨床個人護理服務、照顧起居飲食及個人衛生等，也需要協助護士執行執行臨床檢查程序，護送病人、負責清潔、消毒及處理雜務等工作。申請人須具中三程度或具同等學歷 ，並持有認可之健康服務助理、或醫護支援人員(臨床病人服務) 課程證書，能講流利粵語、書寫中文、閱讀及理解簡單英文。