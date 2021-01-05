【行山】2020年攀山拯救事故大幅上升　消防處呼籲勿亂闖密林山澗

在新冠肺炎的疫情下，香港在2020年掀起一股行山郊遊的熱潮。行山人數急增之下，攀山拯救事故的數量亦急劇上升，2020年12月的初步數字多達110宗。據消防處的資料，全年有602宗攀山拯救事故，與2019年比，上升幅度高達1.8倍。消防處呼籲市民，出發前要計劃行程，結伴同行，不應亂闖密林和山澗，更不可靠近懸崖邊緣或嘗試攀爬峭壁。

據消防處提供的數字，2020年的攀山拯救事故數字比2019年急增。2019年的攀山拯救事故有215宗；包括11月及12月的初步數字，2020年的攀山拯救事故高達602宗，比前一年的上升1.8倍。

【2020年行山意外回顧】死者不乏資深遠足客 絕龍谷險地致1死1傷

2020年8月中，有25歲巴基斯坦籍男子在馬鞍山大水坑的馬大石澗行山，行到英雄瀑位置玩跳水，重傷昏迷，送院後不治。（資料圖片/王譯揚攝）

按月計，除了1月外，2020年其餘11個月的攀山拯救事故都比前一年同期多，最誇張的是2020年12月，初步有110宗，而2019年12月就只有21宗。2020年11月亦初步統計有63宗攀山拯救事故，前年同期只有16宗，可見去年行山季節的意外次數比前年有倍數的急升。

【2019及2020年攀山拯救事故按月比較】

如開不到圖表，可按此。

傷亡人數方面，在2019年的攀山拯救事故中，有121人受傷，13人死亡；至於在2020年，包括11月及12月的初步數字，有305人受傷，11人死亡。去年在攀山意外中的受傷人數，比前年上升1.5倍。

在意外黑點飛鵝山自殺崖，有位52歲女子在去年4月底意外墮下約20米高山崖身亡；政府飛行服務隊到場搜救。（資料圖片/林振華攝）

消防處表示，香港近年發生多宗遠足及山野活動意外，當中涉及嚴重傷亡事故；根據過往經驗，發生意外的位置往往偏離有明確路標的山徑，而且地勢非常險要，增加了救援的時間及困難。專業救援人員往往亦需要使用專業工具及裝備才能安全地執行工作。

消防處呼籲所有行山人士緊記，出發遠足活動前應小心計劃行程，結伴同行，切勿單獨行動，如有兒童同行，應選擇一些相對難度較低的路線（例如：家樂徑、 樹木研習徑），並帶備充足裝備和留意天氣變化，亦不應亂闖密林和山澗，更不可靠近懸崖邊緣或嘗試攀爬峭壁，以免發生意外。

消防處呼籲行山人士，不應亂闖密林和山澗，更不可靠近懸崖邊緣或嘗試攀爬峭壁（資料圖片）

消防處建議市民可瀏覽他們的網頁和Facebook專頁中有關山嶺活動安全的資訊，包括出發前的準備、行山時要注意的安全事項及遇險時的求助方法等。在進行山嶺活動前，市民可以透過保安局的「保安一站通」或漁農自然護理署的「郊野樂行」流動應用程式登記「遠足留蹤服務」，讓救援人員在有需要時透過系統提供的定位資料協助搜救求助人士。

教你用「GPS遠足留蹤」服務：

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消防處亦推出電子版《應急避險外遊手冊》，涵蓋多種應對緊急事故的應急準備方案，以加強市民的應急自救能力。

跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

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行山前先了解行山禮儀：