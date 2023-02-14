有線電視開台30年　6月1日告別觀眾　近年現財政危機多次裁員

擁有30年歷史的有線電視今（14日）獲得政府批准交還收費節目服務牌照，意味著6月1日開始，有線電視台將會告別觀眾。香港有線電視於1993年10月31日啟播，由香港有線電視有限公司（Hong Kong Cable Television Limited）營運，原定牌照有效期至2029年5月31日才結束。



有線電視台開台30年，由開始時只有8條的頻道大幅增加至現時近130條頻道，當中包括不少自製24小時播放的頻道，提供新聞、娛樂和體育節目。有線電視早年的營銷手法惹來爭議，其長期撥不通的客服熱線而備受批評，2014年更有青年因持刀到有線的總部，要求豁免已終止服務帳戶之欠費。



另外，有線寬頻近年來出現財政危機，並多次裁員，當中包括新聞部員工。2020年底的解僱事件引起極大風波，多名未被解僱的員工追問裁員準則被拒，結果引發大量員工辭職抗議。



港英政府邀請九倉集團申請開辦收費電視

有線電視今（14日）宣布獲得政府批准交還收費節目服務牌照，有線電視台將在6月1日告別觀眾，在電視史上劃上句號，不過有線寬頻旗下的免費電視頻道仍會繼續運作，而有線電視的員工亦將調配至其他部門包括免費電視業務。

香港有線電視前身為九倉有線電視，當時港英政府在1992年7月邀請九倉集團申請收費電視牌照，其後九倉集團成立了九倉有線電視有限公司（Wharf Cable Limited），成功在1993年6月30日成功獲發收費電視牌照，並在10月31日啟播。

英超、外購劇、娛樂新聞台成主打

開台之初，九倉有線電視提供8個頻道，包括全港第一個24小時播映的廣東話新聞頻道，並在開台後3年起取得英格蘭超級足球聯賽播映權，是香港首間電視台全季直播英超賽事。

有線電視的娛樂頻道早年播放外購劇，例如台劇、日劇、韓劇，吸引不少觀眾，2003年7月更開設首條24小時娛樂新聞台，亦帶領潮流。

有線新聞台曾被譽為最有公信力。

啟播後5年，九倉有線電視同軸光纖混合網覆蓋60萬戶，達到牌照中最後的里程碑，並在5週年台慶時宣布，改名為「香港有線電視有限公司」（Hong Kong Cable Television Limited），淡化九龍倉集團成員公司的色彩、強化香港唯一有線電視公司的形象。

有線電視在2001年開展廣播數碼化工程，率先在赤柱馬坑啟動數碼廣播，工程於2005年初完成，成為香港首家利用數碼廣播的電視台。有線電視全數碼新聞中心亦在2002年4月正式開幕，並在翌年有線電視成立覆蓋整個亞洲及北美洲的華語衛星電視頻道「新知台」。有線電視在2004年更獲行政會議批准，推出人造衛星傳送電視頻道服務，提高覆蓋範圍，離島及偏遠地區也能接收得到。

青年「cut唔到有線」到總部持刀傷人

有線電視早年的營銷手法惹來爭議，其客服熱線因長期撥不通而備受批評，更有網民笑言「連希特拉都cut唔到有線電視服務」。在2014年9月有青年疑因不滿終止服務及被追收逾期費用的安排而登門求助，其當時雖獲安排於荃灣的有線電視大樓大堂房間等候，但職員仍是着他致電熱線電話查詢。青少在等候半小時後發難，持刀斬傷保安，兩名職員與他糾纏間亦告受傷。

▼2021年10月17日 免費電視77台公佈全新台名及台徽▼



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2016年獲發免費電視牌照 奇妙電視開台

有線寬頻近年積極發展免費電視業務，在2010年1月向政府提交「本地免費電視節目服務牌照」申請書，並在三年後獲政府原則上同意經營免費電視「奇妙電視」，奇妙電視終在2016年獲政府發出免費電視牌照，牌照有效期為12年，至2028年5月30日結束，並在翌年啟播及推出全新手機應用程式，提供直播、節目重溫及節目表等功能。

奇妙電視的免費電視77台其後多次改名，由初時的「奇妙電視中文台」在2018年易名為「香港開電視」，又在去年改名為「HOY TV」，並公布全新台徽。前年十月，曾有報道指，有線寬頻考慮放棄收費電視牌照，改為集中火力發展免費電視業務，惟當時有線寬頻集團發言人回應指，報道內容純屬揣測，並無此計劃，集團特此聲明，以正視聽。

▼2020年12月1日 有線新聞部解僱40名新聞部員工▼



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2020年底新聞部裁員惹風波

在財政方面，有線寬頻近年來出現財政危機，並多次裁員，當中包括新聞部員工。有線新聞部在2020年12月1日起解僱40名新聞部員工，當中包括曾製作多項獲獎偵查報道的《新聞刺針》全部員工。解僱事件引起極大風波，多名未被解僱的員工追問裁員準則被拒，結果引發大量員工辭職抗議。