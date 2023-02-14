有線寬頻終止收費電視　學者：主打多頻道不可行　串流平台定位清

有線寬頻今日（14日）公布獲政府批准可交回收費電視節目服務牌照，有線電視今年6月1日終止廣播，昔日收費電視三雄鼎立局面，只餘下電訊盈科媒體有限公司。



有學者表示，本港收費電視之間本來已經競爭激烈，近年OTT的發展為本地收費電視帶來更大挑戰，令收費電視難以生存；現今網上資訊發達的時代，比起串流平台主打劇集的清晰定位，傳統收費電視所謂多頻道、多選擇的賣點已經「唔work」（不可行）。



▼2月14日 有線寬頻公布終止收費電視牌照▼



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有線電視營運124個頻道 電盈Now TV頻道215個

目前本港共有兩家收費電視持牌機構，分別為有線電視和電訊盈科媒體PCCW Media／Now TV。現時有線電視營運124個頻道，牌照由2017年6月1日開始，原定至2029年5月31日屆滿，但有線於去年9月底向行會申請終止其收費電視牌照，今日獲批後，其收費電視牌照會於今年6月失效。

反觀有線電視的唯一對手電訊盈科旗下收費電視業務Now TV，早於2014獲特首會同行政會議已批准續牌，有效期為由2015年9月26日起計12年，即至2027年9月25日。電訊盈科提供超過215條本地、亞洲及國際線頻道的自選服務內容；另透過香港電視娛樂有限公司營運本地免費電視服務，包括中文新聞、財經新聞及體育節目等。

電訊盈科亦設提供OTT（over-the-top）服務平台「viu」，採用以廣告收益為主的免費服務及增值付費服務並行的營運模式，提供電視劇集、電影及生活時尚節目，並可透過應用程式、特選智能電視及互聯網享用。

TVB在2017年率先斬纜止蝕 三大理由終止收費電視

收費電視原本三雄鼎立，電視廣播有限公司（TVB）旗下收費電視無綫網絡電視最快結束止蝕。TVB在2017年1月10日發表聲明，稱決定向通訊事務管理局交還收費電視節目服務牌照，較原定2025年2月到期提早八年結束，訂戶轉至網上版myTV SUPER。當時TVB解釋由於網上盜版猖獗、OTT網絡電視服務急增及廣告收入大幅減少，故決定終止，出收費電視13年來，累積營運虧損超過22億元。

OTT成為流行，同時挑戰了以傳統模式運作的電視台地位，皆因OTT直接從網絡傳遞電視內容，使用者不需透過訂閱傳統的電纜或衛星，亦可於各種裝置如平板、電話、電腦觀看，Netflix及Disney+串流平台亦是OTT的例子。

▼2022年10月17日 有線電視公布免費台77台名及新台徽▼



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香港中文大學新聞新聞與傳播學院李立峰指，本地收費電視台之間的競爭本來已經激烈，過去兩間收費電視台一直會出高價爭奪世界盃轉播權，可見香港市場之內，能夠吸引人付錢觀看的電視內容並不多，「競爭從來都激烈，從來要有一啲好獨特嘅內容去吸引香港人畀錢睇件事，其實從來都有一定困難」，加上近年OTT發展蓬勃，令收費電視生存空間更小。

他又提及，過去一段時間可見Now TV仍然是有決心出高價去購買足球比賽的傳播權，而轉播足球比賽的確能夠吸引港人訂閱，其OTT平台Viu過去數年內亦可以「做到氣勢」，個別節目能引發大家議論之餘，亦可以捧紅明星Mirror。

香港中文大學新聞與傳播學院教授李立峯稱，本地收費電視台之間的競爭本來已經激烈，加上近年OTT發展蓬勃，令收費電視生存空間更小。（資料圖片／朱棨新攝）

李立峰認為，收費電視主要競爭對手是網上串流平台，兩者可謂直接競爭（direct competition）關係，兩者最大分別，是前者特點是提供多個頻道予用戶選擇，內容多元化，涵蓋電影、娛樂節目、體育節目，一旦成為訂戶，選擇則包羅萬有；後者則定位清晰，以劇集為主。他指出，時至今日網絡發達，免費或收費娛樂任君選擇，收費電視以多資訊為賣點已經「唔work」：「如果你而家講多選擇，咁你一上網咪多選擇囉。我唔需要每個月攞200蚊嚟做訂閱（subscribe）」。