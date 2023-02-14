有線寬頻終止收費電視　學者：主打多頻道不可行　串流平台定位清

撰文：陳葆琳
出版：更新：

有線寬頻今日（14日）公布獲政府批准可交回收費電視節目服務牌照，有線電視今年6月1日終止廣播，昔日收費電視三雄鼎立局面，只餘下電訊盈科媒體有限公司。

有學者表示，本港收費電視之間本來已經競爭激烈，近年OTT的發展為本地收費電視帶來更大挑戰，令收費電視難以生存；現今網上資訊發達的時代，比起串流平台主打劇集的清晰定位，傳統收費電視所謂多頻道、多選擇的賣點已經「唔work」（不可行）。

▼2月14日　有線寬頻公布終止收費電視牌照▼

+2

有線電視營運124個頻道　電盈Now TV頻道215個

目前本港共有兩家收費電視持牌機構，分別為有線電視和電訊盈科媒體PCCW Media／Now TV。現時有線電視營運124個頻道，牌照由2017年6月1日開始，原定至2029年5月31日屆滿，但有線於去年9月底向行會申請終止其收費電視牌照，今日獲批後，其收費電視牌照會於今年6月失效。

反觀有線電視的唯一對手電訊盈科旗下收費電視業務Now TV，早於2014獲特首會同行政會議已批准續牌，有效期為由2015年9月26日起計12年，即至2027年9月25日。電訊盈科提供超過215條本地、亞洲及國際線頻道的自選服務內容；另透過香港電視娛樂有限公司營運本地免費電視服務，包括中文新聞、財經新聞及體育節目等。

電訊盈科亦設提供OTT（over-the-top）服務平台「viu」，採用以廣告收益為主的免費服務及增值付費服務並行的營運模式，提供電視劇集、電影及生活時尚節目，並可透過應用程式、特選智能電視及互聯網享用。

TVB在2017年率先斬纜止蝕　三大理由終止收費電視

收費電視原本三雄鼎立，電視廣播有限公司（TVB）旗下收費電視無綫網絡電視最快結束止蝕。TVB在2017年1月10日發表聲明，稱決定向通訊事務管理局交還收費電視節目服務牌照，較原定2025年2月到期提早八年結束，訂戶轉至網上版myTV SUPER。當時TVB解釋由於網上盜版猖獗、OTT網絡電視服務急增及廣告收入大幅減少，故決定終止，出收費電視13年來，累積營運虧損超過22億元。

OTT成為流行，同時挑戰了以傳統模式運作的電視台地位，皆因OTT直接從網絡傳遞電視內容，使用者不需透過訂閱傳統的電纜或衛星，亦可於各種裝置如平板、電話、電腦觀看，Netflix及Disney+串流平台亦是OTT的例子。

▼2022年10月17日　有線電視公布免費台77台名及新台徽▼

+1

香港中文大學新聞新聞與傳播學院李立峰指，本地收費電視台之間的競爭本來已經激烈，過去兩間收費電視台一直會出高價爭奪世界盃轉播權，可見香港市場之內，能夠吸引人付錢觀看的電視內容並不多，「競爭從來都激烈，從來要有一啲好獨特嘅內容去吸引香港人畀錢睇件事，其實從來都有一定困難」，加上近年OTT發展蓬勃，令收費電視生存空間更小。

他又提及，過去一段時間可見Now TV仍然是有決心出高價去購買足球比賽的傳播權，而轉播足球比賽的確能夠吸引港人訂閱，其OTT平台Viu過去數年內亦可以「做到氣勢」，個別節目能引發大家議論之餘，亦可以捧紅明星Mirror。

香港中文大學新聞與傳播學院教授李立峯稱，本地收費電視台之間的競爭本來已經激烈，加上近年OTT發展蓬勃，令收費電視生存空間更小。（資料圖片／朱棨新攝）

李立峰認為，收費電視主要競爭對手是網上串流平台，兩者可謂直接競爭（direct competition）關係，兩者最大分別，是前者特點是提供多個頻道予用戶選擇，內容多元化，涵蓋電影、娛樂節目、體育節目，一旦成為訂戶，選擇則包羅萬有；後者則定位清晰，以劇集為主。他指出，時至今日網絡發達，免費或收費娛樂任君選擇，收費電視以多資訊為賣點已經「唔work」：「如果你而家講多選擇，咁你一上網咪多選擇囉。我唔需要每個月攞200蚊嚟做訂閱（subscribe）」。

有線電視提前交還收費電視牌照　保留有線新聞品牌　暫無裁員計劃有線寬頻｜行會批准有線電視6.1交還收費電視牌照：純屬商業決定有線電視記者前年被警斥「黑記」　投訴課裁指控屬實將作紀律處分有線電視要求員工每月放兩日無薪假　為期半年　包括新聞部有線寛頻｜有線電視周三起開放10頻道予訂戶免費看　無需退機頂盒有線寬頻收費電視訂戶數目下跌　去年6月降至不足70萬消息指有線電視交還收費電視牌照　網民：終於CUT到　但擔心1樣嘢有線電視開台30年　6月1日告別觀眾　近年現財政危機多次裁員
有線
HOY TV
收費電視