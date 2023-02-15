有線寬頻｜CEO稱收費電視經營難是全球現象　綜合客戶按合約退款

有線寬頻周二（14日）宣布旗下有線電視獲得政府批准交還本地收費電視節目服務牌照，有線寬頻行政總裁黃思遠今日（15日）在電台節目表示，全球收費電視及內容過去數年有很大變化，競爭激烈，「月費呢條路全球都難做」，故認為現時是很好契機透過免費電視、網上內容等渠道提升覆蓋率。



黃思遠指，在收費電視服務終止後，訂戶可保留機頂盒，如不想保留屆時可將機頂盒交到4個回收站。在付費上，他指所有客戶合約，包括購買綜合服務的客戶，其實合約中有分開不同項目，屆時不會再收取收費電視服務的收費。他透露自去年11月起，新客戶及續約客戶已改為逐月收費，沒有再簽12個月或24個月等長約。



▼2月14日 有線寬頻公布終止收費電視牌照▼



+ 2

全球收費電視過去數年變化大 黃思遠：月費路全球都難做

黃思遠今在電台節目表示，全球收費電視及內容過去數年有很大變化，競爭激烈，網上也有很多資訊，連申流平台經營也困難，「月費呢條路全球都難做。」他又指，近年留意到香港觀眾對廣東話節目需求大，認為是很好的契機，並稱透過免費電視、網上內容這些渠道，相信有助提升覆蓋率。

交還收費電視節目服務牌照屬商業決定

他重申，今次安排屬商業決定，而有線寬頻的其他業務會一切正常。被問到另一收費電視「NOW TV」同樣面對競爭，惟去年的訂戶較前年有2%增長，有線電視訂戶卻下跌，是否涉及經營不善，黃思遠回應指2%增長近乎是持平，見不到有很大增長。他提到，與其做收費電視，觀眾量一直跌，不如做好內容、推大覆蓋度，找新的營運模式。

黃思遠又指，在收費電視服務終止後，訂戶可保留機頂盒，如不想保留屆時可將機頂盒交到4個回收站。付費上，他指所有客戶合約，包括購買綜合服務的客戶，其實合約中有分開不同項目，屆時不會再收取收費電視服務的收費。

有線寬頻仍在招聘人手中 本地製作不會停

他在節目也重申，有線寬頻現時仍在招聘，坦言需要很多人才來參與內容製作，又表明現時主要是減少購入海外製作，本地製作不會停，所以人手上不需要有大改動。

▼2022年10月17日 有線電視公布免費台77台名及新台徽▼

