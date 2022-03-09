DR誤殺案｜女西醫指原審官欠公允　上訴庭指無可爭辯之處拒受理

DR醫學美容集團10年前發生致命醫療事故，一名女顧客接受聲稱可增強免疫力的CIK療程後，細菌感染身亡，另外兩名同接受該療程的女顧客亦成傷殘，其中一人更須截掉雙腳及手指。涉案女醫生麥允齡被裁定誤殺罪成，被判囚3年半。她早前指原審官引導陪審團時欠公允等理由，就其定罪提上訴，上訴庭法官拒批上訴許可，今(9日)下判辭解釋，指麥提出的多項理據，均沒有合理可爭辯之處，故拒絕其申請。



上訴人麥允齡，被裁定於2012年10月誤殺茶餐廳老闆娘陳宛琳(46歲)。

麥的代表律師在上訴時提出多項理據，包括審訊時法官錯誤引導陪審團，案中有專家證據支持，進行療程的醫生有責任確保，提供CIK療程製品的其他人員需具備相關資格。惟上訴庭法官麥智機指，麥錯誤詮譯案中專家的證據，又指麥允齡是否有相關責任，應由陪審團決定。

此外，麥允齡亦投訴審訊時法官向陪審團的引導詞欠公允，未有強調對麥有利的事項。惟上訴庭法官認為，該引導詞沒有不公。審訊時麥的律師亦未有對引導詞作出投訴，因此拒受理麥允齡的上訴。

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同案的DR老闆周向榮和技術員陳冠忠，亦被裁定誤殺罪成，原判囚12年及10年，經上訴後周獲減刑至10年，陳則獲減刑至8年。周之後再提出上訴至終審法院，但上訴庭拒向周發出到終院的上訴證明書。

案件編號：CACC5/2018