DR誤殺案｜女西醫麥允齡誤殺罪成　醫委會刊憲將其除牌　為期5年

DR醫學美容集團10年前發生致命醫療事故，涉案女醫生麥允齡被裁定誤殺罪成，判囚3年半。醫委會今日（29日）刊憲，稱因應麥被法庭裁定「嚴重疏忽導致誤殺罪」，該會展開適當研訊後判定其有專業失當行為，頒令由今日起將其從普通科醫生名冊中除名，為期5年。



2012年DR醫學美容事故，一死一截肢一傷殘，女西醫麥允齡誤殺罪成，被判入獄3年半，她欲就定罪提出上訴被駁回。（資料圖片 /盧翊銘攝）

DR醫學美容案中，集團創辦人和實驗室男助理於2017年，因誤殺罪成被判監，惟陪審團當時未能就麥允齡誤殺罪作出裁決，至案件重審後裁定其誤殺罪成並判監3年半，麥提出上訴，上訴庭拒受理。

憲報指出，醫委會研訊小組同意上訴法庭意見，並稱誤殺無疑是最嚴重罪行之一，直言麥允齡令醫療業界蒙羞，不但未經病人知情同意便行事，更對病人施行「針對癌症病人的實驗治療」，令病人蒙受身體受傷。

醫委會。（資料圖片）

研訊小組考慮本案性質與嚴重程度，及其他人為麥允齡求情後，頒令將她除牌，為期5年，今日起從普通科醫生名冊中除名。

DR醫學美容集團10年前發生致命醫療事故，一名女顧客接受一項名為CIK、聲稱可加強免疫力的療程後遭細菌感染，最終因器官衰竭不治，另兩名同接受該療程的女顧客則傷殘，其中一人需截肢。