觀音借庫2023│留意3大吉時、8大宜忌　恢復開放借庫廟宇一文看清

【觀音借庫／2023年／華人廟宇委員會／東華三院／兔年】去年虎年因應疫情防控需要，很多廟宇都改為網上開庫或代善信借庫，而今年隨着政府放寬社交限制，有廟宇將會恢復公眾「觀音借庫」的活動，有意借庫發財之人，必看以下的廟宇資訊及8大求財宜忌。



今年隨着政府放寬社交限制，有廟宇將會恢復公眾「觀音借庫」的活動。（資料圖片）

東華三院於1月16日在網上公布恢復公眾「觀音開庫」活動及網上「觀音開庫」活動安排，東華三院轄下4間廟宇，包括上環列聖宮、慈雲山觀音佛堂、旺角水月宮及油麻地社壇，今年將恢復舉辦公眾「觀音開庫」活動。然而，個別廟宇設有入場人數上限及社交距離分隔措施，善信要多作留意。

東華三院表示轄下4間廟宇今年將恢復舉辦公眾「觀音開庫」活動，廟宇包括：上環列聖宮、慈雲山觀音佛堂、旺角水月宮，油麻地社壇。（「東華三院」FB圖片）

至於華人廟宇委員會今日（14日）亦在facebook上公布轄下的紅磡觀音廟、銅鑼灣大坑蓮花宮及筲箕灣天后古廟將於2023年2月15至16日（即正月廿五至廿六日）開放予善信進行參神與借庫。

善信需要留意，有意前往參拜的善信每人只限攜帶3支細香，而每枝細香直徑不可長於0.8厘米，全長不可超過50厘米。至於紅磡觀音廟及銅鑼灣大坑蓮花宮的點香區均設於廟外，所有參拜善信必須在廟外指定的點香區內點香，廟宇範圍內禁止燃點任何蠟燭及燃燒寶帛。

華人廟宇委員會表示轄下的紅磡觀音廟、銅鑼灣大坑蓮花宮及筲箕灣天后古廟將於2月15至16日開放予善信進行參信與借庫。（「華人廟宇委員會」FB圖片）

除了上述3間廟宇外，委員會轄下的土瓜灣天后古廟、紅磡北帝古廟、茶果嶺天后廟、深水埗三太子及北帝廟、深水埗天后廟、筲箕灣譚公廟、黃泥涌北帝譚公廟及天后廟、灣仔玉虛宮(北帝廟)及香港仔天后古廟等亦提供觀音借庫服務，善信可選擇到以上的廟宇參神及借庫。

觀音借庫2023：16間開放予善信借庫廟宇地址

東華三院：

上環列聖宮：香港荷李活道128號

慈雲山觀音佛堂：慈雲山沙田㘭道400號

旺角水月宮：九龍山東街90號

油麻地社壇：九龍油麻地廟街眾坊街



華人廟宇委員會：

紅磡觀音廟：紅磡差館里

銅鑼灣大坑蓮花宮：香港大坑蓮花街

筲箕灣天后古廟：筲箕灣筲箕灣東大街53號

土瓜灣天后古廟：土瓜灣下鄉道49號

紅磡北帝古廟：紅磡馬頭圍道146號

茶果嶺天后廟：油塘茶果嶺道

深水埗三太子及北帝廟：深水埗汝州街196-198號

深水埗天后廟：深水埗醫局街182號

筲箕灣譚公廟：筲箕灣譚公廟道

黃泥涌北帝譚公廟及天后廟：跑馬地藍塘道9號

灣仔玉虛宮(北帝廟)：灣仔隆安街

香港仔天后古廟：香港仔大道182號



👇👇👇按圖了解2023年觀音借庫3個吉時👇👇👇

1. 2月16日子、丑時：下午11時至上午3時

2. 2月16日辰時：上午7時至上午9時

3. 2月16日戌時下午７時 至下午９時

需「還庫」酬謝神恩

善信向觀音借庫後，務必記得「還庫」酬謝神恩。還庫儀式一般會在農曆12月，但屆時不一定要回到觀音廟，亦可選擇在家中還庫。

👇👇👇按圖了解觀音借庫有哪些禁忌👇👇👇

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👇👇👇按圖了解觀音借庫有何須知👇👇👇