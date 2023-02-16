全面通關｜3000人內企團今赴港　旅業指接待力未回復　活動只從簡

香港與內地全面通關個多星期，一個有約3000人、包括員工及投資者的內地企業團今日（16日）訪港，香港旅遊促進會總幹事崔定邦今早在電台節目表示，內企在通關後隨即決定在香港舉辦周年會議，是對香港投下信心一票，但因籌備時間短，所以企業及負責營運的旅行社決定用簡單方法舉辦相關活動，而參與今次訪港的大多是高級管理人員或商人，「旅行團」照顧未必是今次活動重點。



提到業界的接待能力，崔定邦認為，旅行社及巴士公司過去三年「咩子彈都用盡」，在復業階段要支付大筆維修費令旅遊巴士重投服務會有困難，而香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠則在另一電台節目指，疫情下九成導遊轉行，目前導遊人手嚴重不足，期望政府為業界提供資助，吸引舊人回歸旅遊業。



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在港上市內企3000人來港周年會議 同場觀賞明星表演

香港旅遊促進會總幹事崔定邦目表示，對於有香港上市的內地企業，在通關後隨即決定在香港舉辦年會，是「對香港投下信心一票」。約3000人，包括該企業的高級管理人員、投資者及員工等將會在今午到港，隨即在一表演場地舉行周年會議，並欣賞明星表演。

通關後籌備時間短 旅行社決定用簡單方法舉辦活動

他續指，業界是自2月6日才開始復辦內地赴港旅行團，由於籌備時間短，企業及負責營運的旅行社決定用簡單方法舉辦相關活動。但他認為，這3000人有很多是高級管理人員或商人，有豐富的旅遊經驗，「旅行團」的照顧未必是重點，並預料今晚也會有部份人留港消費、參與其他活動。他認為，旅遊業正慢慢恢復，並希望業界在五一假期前準備得更好。

崔定邦形容業界復業存困難：過去三年乜咩子彈都用盡

不過，崔定邦提到，巴士公司及旅行社在過去三年「乜子彈都用盡」，以致剛復業會有困難，特別是現時仍有很多旅遊巴士仍停泊在葵涌貨櫃碼頭，重投服務前需先維修，但每輛巴士維修費用可達10至20萬元，如一間公司有輛巴士，其維修費將高達兩三百萬元，他坦言「暫時係對旅行社同巴士公司比較大嘅困難」。

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠則在另一電台節目表示，疫情下九成導遊已轉行，他們會擔心收入，不敢辭職重投旅遊業，令業內導遊人手嚴重不足，很多旅行團因而無法留港過夜。他表示，業界現時深感矛盾，既想有多些旅行團來港，但又怕無足夠人手，期望政府為業界提供資助，吸引舊人回歸旅遊業。

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